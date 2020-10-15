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تعرف على فوائد وجبة الإفطار لإنقاص الوزن

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:53

تعرف على فوائد وجبة الإفطار لإنقاص الوزن
تعرف على فوائد وجبة الإفطار لإنقاص الوزن

يُعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم، فهى مغذية ومليئة بالطاقة تغذي الجسم والعقل بعد صيام ليلة كاملة، وتوفر الطاقة والغذاء طوال اليوم، ستعمل وجبة الإفطار الصحية أيضًا على تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك، والتي يمكن أن تساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتسريع فقدان الوزن لذلك ، قد يساعدك تناول وجبة فطور صحية على حرق دهون البطن بشكل أسرع وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

كيف يساعد الفطور في إنقاص الوزن؟

يشير عدد من الدراسات إلى أن تناول وجبة فطور غنية بالعناصر الغذائية بانتظام، بما في ذلك البروتين والألياف ، قد يساعدك على التخلص من تلك الأرطال الزائدة والحفاظ على الوزن تحت السيطرة هناك نظريات مختلفة حول فوائد تناول وجبة فطور صحية لفقدان الوزن.

قد يساعدك تناول وجبة الإفطار أيضًا على اتخاذ خيارات غذائية صحية، وهو عامل رئيسي لفقدان الوزن.

وجد الباحثون أيضًا أن التمثيل الغذائي للشخص يكون أكثر نشاطًا بعد تناول وجبة الصباح. أفادت الدراسة التي نشرت في مجلة The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism أن أولئك الذين يتناولون وجبة فطور كبيرة يحرقون ضعف السعرات الحرارية مقارنة مع أولئك الذين يتناولون وجبة عشاء أكبر، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون وجبة الإفطار الصحية مفيدة للغاية لمرضى السكري لأنها تساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم طوال اليوم.

خيارات الإفطار الصحية التي تساعدك على إنقاص الوزن

الفانيليا والتفاح سموثي لإنقاص الوزن

مكونات:

1 تفاحة متوسطة

½ ملعقة كبيرة عسل

نصف كوب حليب لوز أو حليب عادي (غير محلى)

2 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند البكر المعصور على البارد

1 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

نصف حبة موز كبيرة مجمدة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة قرفة مطحونة للتقديم

طريقة العمل

اغسل التفاح وقشره وقطعه إلى قطع صغيرة ضعه في الخلاط، أضيفي باقي المكونات: الحليب ، زبدة الفول السوداني مستخلص الفانيليا ، وزيت جوز الهند البكر مع بعض مكعبات الثلج للحصول على قوام كثيف وامزجهما معًا، نرش القرفة المطحونة على الوجه، استمتع بمشروب سموذي سميك وصحي.

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