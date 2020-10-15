علامات تدل على إصابتك بهبوط السكر فى الدم

تختلف مستويات السكر في الدم (وتسمى أيضًا جلوكوز الدم) - بالزيادة أو النقصان هذا امر طبيعي إذا اختلفت ضمن نطاق معين ، فمن المحتمل ألا تتمكن من معرفة ذلك، ولكن إذا انخفض عن النطاق الصحي ولم يتم علاجه، فقد يصبح خطيرًا.

يحدث انخفاض نسبة السكر في الدم، عندما تنخفض مستويات السكر في الدم لديك بدرجة كافية بحيث تحتاج إلى اتخاذ إجراء لإعادتها إلى النطاق المستهدف، يحدث هذا عادة عندما يكون سكر الدم لديك أقل من 70 مجم / ديسيلتر ومع ذلك

وحسب ما ذكره موقع diabetes فهناك علامات تدل على هبوط السكر فى الدم وهى

علامات وأعراض انخفاض سكر الدم

1:الشعور بالارتعاش.

2:الشعور بالتوتر أو القلق.

3:التعرق والقشعريرة والعرق.

4:التهيج أو نفاد الصبر.

5:سرعة ضربات القلب.

6:الشعور بالدوار أو الدوخة.

7:الجوع.

8:غثيان

11:شحوب الوجه.

12:الشعور بالنعاس.

13:الشعور بالضعف أو انعدام الطاقة.

14:رؤية مشوشة و ضعيفة.

15:وخز أو تنميل في الشفتين أو اللسان أو الخدين.

16:الصداع الشديد.

الطريقة الوحيدة المؤكدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم هي فحص نسبة السكر في الدم إن أمكن ، حيث يؤدي انخفاض مستوى السكر في الدم إلى إطلاق إفراز الأدرينالين (الأدرينالين) ، وهو هرمون "القتال أو الهروب". الإبينفرين هو ما يمكن أن يسبب أعراض نقص السكر في الدم مثل خفقان القلب والتعرق والوخز والقلق.

إذا استمر مستوى السكر في الدم في الانخفاض ، فإن الدماغ لا تحصل على ما يكفي من الجلوكوز وتتوقف عن العمل كما ينبغي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم وضوح الرؤية ، وصعوبة التركيز ، والتشوش في التفكير ، والتداخل في الكلام ، والخدر ، والنعاس. إذا ظل سكر الدم منخفضًا لفترة طويلة ، مما يؤدي إلى تجويع الدماغ للجلوكوز ، فقد يؤدي ذلك إلى نوبات صرع وغيبوبة ونادرًا جدًا الموت.