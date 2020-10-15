تعرف على أفضل طرق الوقاية للحد من تفشي العدوى في المدارس

مع اقتراب بدء المرحة الثانية من العودة الىمنة للمدارس في قطاع غزة، واستعداد المدارس لاستقبال للطلاب والطالبات للمراحل من الصف السابع الى الحادي عشر، و بعد إغلاق عدة أشهر نظراً لتفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، الأمر الذي جعل العديد من أولياء الأمور يشعرون بالقلق والخوف على أطفالهم في ظل انتشار الفيروس التاجي.



هذا بدوره جعل العديد منهم يستفسرون جول أفضل طرق الوقاية للحد من مخاطر تفشي العدوى في المدارس وبين الطلاب.



نصائح الصحة العالمية للحفاظ على سلامة المدارس خلال (كورونا):



ومن ناحيته نشر المكتب الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" ونقلتها (ليالينا)، مجموعة من النصائح التي بشأنها يمكن أن تحافظ على سلامة المدارس والطلاب في ظل تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد عالمياً.



وجاءت نصائح منظمة الصحة العالمية على النحو التالي:

مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض

.الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر واحد

.السعال أو العطس في الكوع المثني أو المنديل والتخلص من المنديل فوراً

. ارتداء الكمامة عند اللزوم أو إذا تعذّر الحفاظ على التباعد البدني

.غسل اليدين بالصابون والماء أو فركهما بمطهر كحولي

.عدم وصم الذين تعرضوا لكوفيد – 19

.تنظيف الأسطح والأشياء التي تلمس باستمرار

.تحية الناس بتلويح اليد أو إيماء الرأس أو وضع اليد على القلب.



الفئات العمرية التي ينبغي أن ترتدي أقنعة الوجه (الكمامة):وفي صعيد متصل، يرواد الكثير من الأشخاص عدداً من التساؤلات حول الفئات العمرية المختلفة من الأطفال، الذي يسمح هم بارتداء أقنعة الوجة (الكمامة).



وأجابت منظمتا الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة، في وقت سابق، حول الفئة العمرية للأطفال التي ينبغي عليهم ارتداء الكمامات، حيث أشارتا إلى أن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً عليهم اتباع نفس الشروط المطبقة على البالغين في هذا الشأن.



كما أن الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات أو أقل لا ينبغي إلزامهم بارتداء الكمامة، وفق بيان الصحة العالمية، صدر في وقت سابق، يأتي ذلك في إطار سلامة الطفل ومصلحته العامة، كذلك قدرته على استخدام الكمامة بشكل ملائم.



لذا يمكن للأطفال ما بين 6 أعوام إلى 11 عاماً ارتداء الكمامات، وفق عدة عوامل، على النحو التالي:



مدى تفشي الفيروس في المنطقة التي يقيم بها الطفل.قدرته على استخدام القناع بشكل آمن.مدى توفر الكمامات.كما أوصت منظمة الصحة العالمية باستشارة السلطات المحلية بشكل دوري والتقيد بالممارسات الموصي بها في منطقتهم.





