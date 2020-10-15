الاحتلال يعتقل 24 مواطنًا بالضفة والقدس

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 24 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم 12 فتى من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن قوات الاحتلال اعتقلت من العيسوية كلا من: مجد محمود، ومحمد خليل كليب، وأحمد ناصر محيسن، وقيس مصطفى، ونور محيسن، وعبد الله أبو عصب، ومصعب محيسن، ونديم الصفد، وحسن جمجوم، وآدم مصطفى، ومحمد درويش، ويوسف درويش.

ومن بلدة كوبر شمال رام الله والبيرة، اعتقل الاحتلال مواطنين هما: ميلاد توفيق البرغوثي، ونبوغ نجم البرغوثي.

كما اعتقل مواطنين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس وهما: أيهم عقل، وشاهد كايد، فيما أفرج عن مواطنين آخرين بعد احتجازهما في بلدة بيت دجن وهما: برهان إسماعيل، وحازم حنني.

ومن قلقيلية، جرى اعتقال ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان وهم: منتصر عبد الله زماري، ومحمد رشيد رضوان (33 عاما) وشقيقه عصام (31 عاما).

واعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من بيت لحم وهم: أنس ماهر جودة، ومعتز نزيه بداونة، ومحمد عواد عواد، ومواطنين من سلفيت هما: يحيى عبد الفتاح الأسعد، وسالم محمد أبو يعقوب.