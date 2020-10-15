وكالة الرأي الفلسطينية استمرار الجولات التفتيشية للبسطات العشوائية في ديرالبلح وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر يقدم الرعاية الصحية لـ(6000) طفل منذ بداية "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية " الأسرى" تستنكر اعتداء أجهزة السلطة برام الله على المتضامنين مع الأسير ماهر الأخرس وكالة الرأي الفلسطينية علماء فلسطين: الغرب يصنع أزمات مفتعلة ضد المسلمين وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة" تدعو أصحاب المطاعم والشاليهات للالتزام بإجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية طالب ثانوي من الوسطى ينشئ موقعاً الكترونياً لإنجازات و فعاليات المدرسة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تناقش مشكلة حوادث الطرق بغزة وكالة الرأي الفلسطينية إنقاذ حياة ثلاثينى بمجمع ناصر بعد توقف قلبه 15 دقيقة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع عدوان يتعامل مع أول حالة ولادة مصابة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ حملة نظافة في محيط أبراج طيبة بحي الأمل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 24 مواطنًا بالضفة والقدس

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 24 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم 12 فتى من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن قوات الاحتلال اعتقلت من العيسوية كلا من: مجد محمود، ومحمد خليل كليب، وأحمد ناصر محيسن، وقيس مصطفى، ونور محيسن، وعبد الله أبو عصب، ومصعب محيسن، ونديم الصفد، وحسن جمجوم، وآدم مصطفى، ومحمد درويش، ويوسف درويش.

ومن بلدة كوبر شمال رام الله والبيرة، اعتقل الاحتلال مواطنين هما: ميلاد توفيق البرغوثي، ونبوغ نجم البرغوثي.

كما اعتقل مواطنين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس وهما: أيهم عقل، وشاهد كايد، فيما أفرج عن مواطنين آخرين بعد احتجازهما في بلدة بيت دجن وهما: برهان إسماعيل، وحازم حنني.

ومن قلقيلية، جرى اعتقال ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان وهم: منتصر عبد الله زماري، ومحمد رشيد رضوان (33 عاما) وشقيقه عصام (31 عاما).

واعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من بيت لحم وهم: أنس ماهر جودة، ومعتز نزيه بداونة، ومحمد عواد عواد، ومواطنين من سلفيت هما: يحيى عبد الفتاح الأسعد، وسالم محمد أبو يعقوب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

علماء فلسطين: الغرب يصنع أزمات مفتعلة ضد المسلمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟