الزراعة تجري جولات ليلية لمتابعه معاصر الزيتون

غزة- الرأي

كثفت وزارة الزراعة متابعتها الليلية لمتابعة معاصر الزيتون، والتأكد من تطبيق معايير، واشتراطات الوزارة الخاصة بعمل المعاصر وإجراءات السلامة والوقاية التي أقرتها الوزارة في ظل جائحة"كورونا، من أجل نجاح الموسم.

و شدد مهندسو الوزارة على التزام أصحاب المعاصر بشروط وإجراءات التشغيل ومعايير عصر الزيتون، التي من شأنها تحسين جودة ونوعية الزيت والتأكيد على درجة الحرارة المناسبة أثناء العصر للحصول على الجوده العاليه.

كما تم التشديد على وجود المزارعين أثناء عصر الزيتون للاطمئنان على جودة الزيت الناتج.

