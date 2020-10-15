وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يشرع بتنفيذ مشروع "عبر الحقول" حول غزة وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية كنيست الاحتلال يصادق اليوم على اتفاق التطبيع مع الإمارات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة: استئناف تدريس برنامجي محو الأمية والتعليم الموزاري وكالة الرأي الفلسطينية 60 أسيرًا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تجري جولات ليلية لمتابعه معاصر الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 13 الف كادر صحي استفادوا من التدريبات خلال جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2646 ) الخميس15/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الحرية أو الشهادة .. 81 يومًا على إضراب الأسير الأخرس
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

للتأكد من تطبيق معاير الجودة

الزراعة تجري جولات ليلية لمتابعه معاصر الزيتون

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:32

الزراعة تجري جولات ليلية لمتابعه معاصر الزيتون
الزراعة تجري جولات ليلية لمتابعه معاصر الزيتون

غزة- الرأي

كثفت وزارة الزراعة متابعتها الليلية لمتابعة معاصر الزيتون،  والتأكد من تطبيق معايير، واشتراطات الوزارة الخاصة بعمل المعاصر وإجراءات السلامة والوقاية التي أقرتها الوزارة في ظل جائحة"كورونا، من أجل نجاح الموسم.
و شدد مهندسو الوزارة على التزام أصحاب المعاصر بشروط وإجراءات التشغيل ومعايير عصر الزيتون، التي من شأنها تحسين جودة ونوعية الزيت والتأكيد على درجة الحرارة المناسبة أثناء العصر للحصول على الجوده العاليه.
كما تم التشديد على وجود المزارعين أثناء عصر الزيتون للاطمئنان على جودة الزيت الناتج.
 

121834199_3447981785281217_1494580188439064354_n (1) الزراعة تجري جولات ليلية لمتابعه معاصر الزيتون 121834199_3447981785281217_1494580188439064354_n 121570696_3447981915281204_8506904855674564735_n 121614661_3447981685281227_2365726021571427156_n 121800338_3447981588614570_7385954243971104318_n 121642717_3447981485281247_5000509399059330269_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء و الصحة توقعان اتفاقية تركيب طاقة شمسية بمستشفي الدرة للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟