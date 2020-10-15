60 أسيرًا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام اليوم

رام الله - الرأي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن نحو 60 أسيراً في سجون الاحتلال، شرعوا، اليوم الخميس، في إضراب مفتوح عن الطعام.

وذكرت الهيئة، أن أسرى من حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية" شرعوا بالإضراب في عدد من معتقلات الاحتلال ضد استمرار عزل الأسرى: عمر خرواط، ووائل الجاغوب، وحاتم القواسمي.

وأوضحت أن خطوة إضراب الأسرى تأتي بعد فشل جميع جلسات الحوار في إنهاء عزل الأسرى الثلاثة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل عزل الأسرى الثلاثة منذ عدة أشهر، بظروف اعتقالية وحياتيه صعبة وقاسية، وتمنعهم من الزيارات أو التواصل مع العالم الخارجي