وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة: استئناف تدريس برنامجي محو الأمية والتعليم الموزاري وكالة الرأي الفلسطينية 60 أسيرًا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تجري جولات ليلية لمتابعه معاصر الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 13 الف كادر صحي استفادوا من التدريبات خلال جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2646 ) الخميس15/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الحرية أو الشهادة .. 81 يومًا على إضراب الأسير الأخرس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء خريفية معتدلة وكالة الرأي الفلسطينية نيمار يقود البرازيل لفوز كبير على بيرو.. والأرجنتين تواصل انتصاراتها الباهتة
أخبار » أخبار الأسرى

60 أسيرًا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام اليوم

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن نحو 60 أسيراً في سجون الاحتلال، شرعوا، اليوم الخميس، في إضراب مفتوح عن الطعام.

وذكرت الهيئة، أن أسرى من حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية" شرعوا بالإضراب في عدد من معتقلات الاحتلال ضد استمرار عزل الأسرى: عمر خرواط، ووائل الجاغوب، وحاتم القواسمي.

وأوضحت أن خطوة إضراب الأسرى تأتي بعد فشل جميع جلسات الحوار في إنهاء عزل الأسرى الثلاثة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل عزل الأسرى الثلاثة منذ عدة أشهر، بظروف اعتقالية وحياتيه صعبة وقاسية، وتمنعهم من الزيارات أو التواصل مع العالم الخارجي

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء و الصحة توقعان اتفاقية تركيب طاقة شمسية بمستشفي الدرة للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟