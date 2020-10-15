تعليم غرب غزة: استئناف تدريس برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي

غزة- الرأي

أعلنت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، عن استئناف واستكمال تدريس منهاج برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي للعام الدراسي 2019-2020، بعد أن توقف بسبب جائحة كورونا التي عصفت بقطاع غزة منذ بداية الفصل الدراسي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته مديرية التربية والتعليم غرب غزة، لمديري مراكز محو الامية والتعليم الموازي، وذلك بحضور د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم، وأ.مها حلس مدير الدائرة الإدارية، وأ.غسان حمادة رئيس قسم الصحة المدرسية، وأ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات المدرسية، وأ.أسامة أبوهنية رئيس شعبة التعليم العام في مديرية تعليم غرب غزة ومديري ومديرات مركز محو الامية والتعليم الموازي لغرب غزة.

وأكد د. أبو علي، على ضرورة التزام مدراء المراكز والمعلمين والطلبة بالبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة واللجنة المختصة مع ضرورة الإلتزام بالحد الأقصى في أعداد الطلبة داخل الشعبة الواحدة ليصل (20طالب).

وأشاد د.أبوعلي بجهود مديري ومديرات مراكز محو الامية والتعليم الموازي، داعياً إياهم الى تعزيز التوعية لدى المواطنين ببرامج التعليم غير النظامي، وتعزيز الصلة مع المجتمع المحلي، وحث الفئات المستهدفة للاستفادة من خدمات المراكز الخاصة بمحو الأميّة والتعليم الموازي وصولاً لتحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم العالي نحو فلسطين خالية من الأميّة.

من جانبه، شددت أ.مها حلس على ضرورة التزام مديري ومديرات مراكز محو الامية والتعليم الموازي بتعليمات وزارة التربية والتعليم العالي في القضايا الإدارية والفنية الخاصة ببرنامج التعليم غير النظامي.

وأشارت أ.حلس إلى ان برامج محو الامية والتعليم الموازي تحمل رسالة وطنية بامتياز نحو نشر التعليم والثقافة لكافة فئات المجتمع الفلسطيني.

بدورهم ثمن مدراء مراكز محو الامية والتعليم الموازي دعم وزارة التربية والتعليم العالي اللامحدود لمراكز محو الامية والتعليم الموازي، ممثلة بمديرية تعليم غرب غزة والإدارة العامة للتعليم العام

