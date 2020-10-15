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كنيست الاحتلال يصادق اليوم على اتفاق التطبيع مع الإمارات

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:01

الداخل المحتل- الرأي:

تعقد الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، جلسة تصويت على اتفاق التطبيع والسلام الموقع مع الإمارات، وذلك بعد أن كانت الحكومة صادقت عليه يوم الاثنين الماضي.

وبحسب "هيئة البث الإسرائيلية العامة" الناطقة بالعربية، فإنه بعد مصادقة الكنيست على الاتفاقية، ستعاد مجددًا للحكومة من أجل إقرارها.

وسيلقي رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كلمة أمام الكنيست سيعرض خلالها الاتفاقية يليه رئيس المعارضة يائير لبيد.

وكانت طائرة إماراتية أجواء فلسطين المحتلة عبرت لأول مرة في رحلتها من ميلانو إلى أبو ظبي، بعد نحو شهر من توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني، إن رحلة شركة الاتحاد للطيران القادمة من ميلانو بإيطاليا إلى أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة هي أول رحلة طيران من دولة الخليج تحصل على إذن بالتحليق فوق فلسطين المحتلة والأردن.

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