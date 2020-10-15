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عبر الحقول الزراعية

جيش الاحتلال يشق طرقًا عسكرية على حدود غزة

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:05

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، عن بدء جيش الاحتلال بتنفيذ مشروع لشق عشرات الطرق العسكرية، وسط الحقول الزراعية بغلاف غزة.

 وقال المراسل العسكري للصحيفة، متان تسوري، إن قسم التحصينات في الجيش، قام مؤخرا بالبدء بتنفيذ مشروع لشق عشرات الطرق الخاصة للمركبات العسكرية، وسط الحقول الزراعية المحاذية للحدود مع قطاع غزة.

 وأضاف تسوري، أن هذه الطرق، سوف تتحرك فيها دبابات الجيش في المستقبل، (في حال اندلاع حرب جديدة) بدون أن يتم تدمير الحقول الزراعية، مثلما حدث بالحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف العام 2014.

 وبحسب المراسل العسكري، يحمل هذا المشروع اسم "عبر الحقول" أو "طريق الحقول"، وهو مدعوم من الصندوق القومي اليهودي، وسلطة الطبيعة بغلاف غزة، وسيستمر لمدة عام، بتكلفة مليون شيكل.

 ولفت تسوري، الى أنه تم حتى الآن الانتهاء من شق طرق بطول 4 كيلومتر فقط، مشيرا الى أن هذا المشروع هو جزء من الدروس المستفادة من حملة الجرف الصامد 2014.

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