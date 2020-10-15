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تعليم شرق خان يونس تواصل تفقدها للعودة الآمنة للطلبة في المدارس الثانوية

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:07

تعليم شرق خان يونس تواصل تفقدها للعودة الآمنة للطلبة في المدارس الثانوية
تعليم شرق خان يونس تواصل تفقدها للعودة الآمنة للطلبة في المدارس الثانوية

خان يونس- الرأي

تابعت مديرية التعليم لليوم الخامس على التوالي، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة العودة الآمنة للمدارس، وأكد إبراهيم رمضان مدير دائرة الاشراف التربوي وعضو لجنة وزارة التربية والتعليم لمتابعة العودة الآمنة للمدارس، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات المتعلقة باجراءات الأمن والسلامة من أجل الاستمرار في العملية التعليمية .

جاء ذلك، خلال زيارة رمضان،  لمديرية التربية والتعليم شرق خان يونس، وتنفيذه جولة تفقدية لعددٍ من مدارس المديرية،  للإطلاع على سير العملية التعليمية والعودة الآمنة للطلبة في ظل جائحة كورونا .

وكان في استقباله مدير التربية والتعليم -شرق خان يونس أ. سعيد قديح ، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ.منار أبو خاطر

وشملت الجولة عدد من المدارس التي سوف تستقبل الطلبة في المرحلة الثانية ضمن العودة الآمنة للمدارس من السابع حتى الحادي عشر.

وفي جولة أخرى، تفقد أبو خاطر،  مدرستي أم سلمة الثانوية والأساسية للبنات، وعمار بن ياسر الثانوية للبنين، حيث تم تفقد الصفوف الدراسية والمقاصف ومرافق المدارس الأخرى، والتأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية.
وأكد أبو خاطر أنه ومن خلال المتابعة الميدانية لمدارس الثانوية العامة لوحظ التزام الطلبة بتعليمات السلامة الصحية من التباعد الجسدي و لبس الكمامات والتوجيهات الأخرى.
 

تعليم شرق خان يونس تواصل تفقدها للعودة الآمنة للطلبة في المدارس الثانوية
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