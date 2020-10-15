مدرسة مهنية بتعليم الوسطى تنفذ درساً حول "تطبيق الاختصارات" لطلبة الجرافيك

الوسطى- الرأي

نفذت المعلمة زينب دلول أمس الأربعاء، من مدرسة عبد المعطي الريس المهنية بالمحافظة الوسطى، درساً عملياً لطلبة قسم تصميم الجرافيك بعنوان ( تطبيق الاختصارات ) مستخدمة التعلم الممتع في تنفيذ الدرس، و تمثيل الأدوار و تشكيل المجموعات لتطبيق الدرس.

وأوضحت أن الفكرة تقوم بإعطاء أمر معين تقوم الطالبات بالتعاون فيما بينهن لتحويله إلى اختصار و يتم كتابته ومن ثم يتم تطبيقه عبر لوحة بحروف مغطاة.

وبينت أن الهدف من تنفيذ الدرس بهذه الطريقة هو تغيير نمطية التدريس و تفعيل أكبر قدر ممكن من الطالبات و خاصة بعد عودتهن إلى المدرسة بعد غياب أكثر من أربعين يوماً بسبب جائحة كورونا.

وشكرت مديرة المدرسة منهل فروانة، المعلمة دلول على هذا الأداء المتميز و آليات التشويق للتعلم الممتع.

يذكر أن تحكيم الدرس كان من خلال لجنة تحكيم بين الفريقين.

