النيابة العامة تشدد إجراءاتها بحق أصحاب نقاط تعبئة الغاز العشوائية

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال لقائه بالوكيل المساعد بوزارة الحكم المحلي م.سعيد عمار، ومدير الأمن والسلامة بمديرية الدفاع المدني د.محمد المغيّر، على استمرارية وعودة الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة بفتح نقاط عشوائية لتعبئة الغاز ، وذلك من خلال توقيفهم، ومصادرة الأجهزة المستخدمة، وإغلاق النقاط العشوائية.

ويهدف التشديد بالإجراءات المتخذة بحقهم، تحقيق حالة الردع، لضمان سلامة أرواح المواطنين، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، ومعالجة الإهمال والتهاون من أصحاب المنشآت في إجراءات السلامة والوقاية.

وستقوم لجان الضبط القضائي التابعة للوزارة والمديرية، بالقيام بحملات تفتيشية في أنحاء قطاع غزة، لاجراء عملية ضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

