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بلدية خان يونس تتفقد إحدى المدارس لتأمين العودة الآمنة للطلبة

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:34

بلدية خان يونس تتفقد إحدى المدارس لتأمين العودة الآمنة للطلبة
بلدية خان يونس تتفقد إحدى المدارس لتأمين العودة الآمنة للطلبة

خان يونس- الرأي

أجرى رئيس لجنة الطوارىء المركزية ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة جولة تفقدية لمدرسة سليمان الأغا الثانوية الواقع في حي السطر شمال مدينة خان يونس وذلك بهدف الإطلاع عن كثب على التجهيزات الوقائية والاحترازية التي تنفذها المدرسة لتأمين العودة الآمنة لطلبة المدارس وحمايتهم من فايروس كورونا.
وشارك في الجولة بالإضافة إلى رئيس البلدية، مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة، وأعضاء لجنة حي السطر، حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة أ. عايدة أبو حطب، والطاقم الاداري والفني.
وخلال جولته أكد م. البطة على أن لجنة الطوارىء المركزية لم تدخر جهدًا من أجل تأمين عودة أبنائنا الطلبة بشكل آمن للحفاظ على حياتهم من وباء كورونا ومنع تفشي الفايروس، مشيرةً إلى ضرورة تأمين بعض الاحتياجات اللازمة للعمل والخاصة بمجابهة الوباء وتطبيق الاجراءات وفق دليل الاجراءات والعودة الأمنة التي أعدته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع لجان الطوارىء الحكومية لحماية الطلبة.
ومن جانبها قدمت أبو حطب شرحًا مفصلاً عن الاجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت إدارة المدرسة بتطبيقها والتي شملت التعقيم وتطهير كافة الفصول الدراسية والساحات الداخلية وتنظيف المرافق الصحية والخدمية والإدارية، وإعادة توزيع الفصول الدراسية في الطابور الصباحي لتحقيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان ولمنع الاختلاط بين الطلبة، وذلك في اطار الاستعدادات المتواصلة لإعادة استقبال الطلبة الجدد وفق البروتوكول الطبي المعمول به لدى وزارة الصحة.
 

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