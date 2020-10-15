مجمع عدوان يتعامل مع أول حالة ولادة مصابة بفيروس كورونا

غزة - الرأي

تعامل مجمع عدوان الطبي بمحافظة شمال غزة، مع أول حالة ولادة مصابة بفيروس كورونا مساء السبت الماضي.

وقال مدير المجمع العقيد أحمد الكحلوت، إن الولادة بالطريقة الأمنة حسب البروتوكل المعد مسبقاً لكيفية التعامل مع حالات الولادة بالطرقة الأمنة في ضل تفشي جائحة كورونا، وبعد الإطمئنان على الحالة الصحية للأم وللطفل تم نقلهم إلى المستشفى الأوروبي لإستكمال العلاج.

وأوضح الكحلوت، أنه تم تجهيز مكان خاص للولادات الأمنة للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وكذلك التي تحتاج لعمليات قيصرية منوهاً لإمداد قسم الولادة بالمجمع بجميع الإحتياجات اللازمة من مستلزمات وأجهزة طبية.

وأشار إلى تدريب كافة الطواقم الطبية العاملة بمجمع عدوان وبالذات العاملة بقسم الولادة على كيفية التعامل الأمن مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد.