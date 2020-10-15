وزارة النقل والمواصلات تناقش مشكلة حوادث الطرق بغزة

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات، ورشة عمل بعنوان: "الحد من حوادث الطرق"، بمشاركة عدد من الموظفين وبحضور قطاع الشئون الفنية والهندسية بالوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الورشة التي عقدت في قاعة المؤتمرات بمقرها بمدينة غزة ، ناقشت الأسباب والمقترحات للحد من حوادث الطرق في القطاع.

وأوصت الورشة بضرورة مخاطبة البلديات بعدم الشروع في العمل بأي شارع قبل التنسيق مع وزارة النقل والمواصلات، وأخذ الموافقات الهندسة والمرورية الكاملة من الوزارة، إضافة لتشكيل لجنة مشكلة من وزارة النقل والوزارات المعنية مثل الأشغال والحكم المحلي.

وأكدت اللجنة على ضرورة رسم خطوط المشاه، وضرورة وجود درابزين في المناطق الحساسة التي يكون فيها تكدس سكاني مثل: المفترقات الرئيسية والمدارس والجامعات.

كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل دور مراقب السير لتوعية السائقين، وتكوين فريق تطوعي للتوعية المرورية مهمته نشر الثقافة المرورية، مؤكدة على ضرورة إعداد برنامج لإحصاء كافة الحوادث المرورية وإعداد قاعدة بيانات لاستخدامها في كافة الحوادث.

ودعت اللجنة إلى تفعيل النقاط السوداء للحوادث المرورية وتطبيقه على المتسببين بحوادث مرورية، كما أوصت بضرورة متابعة المركبات القديمة والتالفة على الطريق من خلال تفعيل دوريات السلامة على الطريق.