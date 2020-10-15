وكالة الرأي الفلسطينية " الأسرى" تستنكر اعتداء أجهزة السلطة برام الله على المتضامنين مع الأسير ماهر الأخرس وكالة الرأي الفلسطينية علماء فلسطين: الغرب يصنع أزمات مفتعلة ضد المسلمين وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة" تدعو أصحاب المطاعم والشاليهات للالتزام بإجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية طالب ثانوي من الوسطى ينشئ موقعاً الكترونياً لإنجازات و فعاليات المدرسة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تناقش مشكلة حوادث الطرق بغزة وكالة الرأي الفلسطينية إنقاذ حياة ثلاثينى بمجمع ناصر بعد توقف قلبه 15 دقيقة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع عدوان يتعامل مع أول حالة ولادة مصابة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ حملة نظافة في محيط أبراج طيبة بحي الأمل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتفقد إحدى المدارس لتأمين العودة الآمنة للطلبة وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق 92 منشأة وتوقيف 74 مخالفاً لإجراءات الوقاية بغزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وزارة النقل والمواصلات تناقش مشكلة حوادث الطرق بغزة

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:51

وزارة النقل والمواصلات تناقش مشكلة حوادث الطرق بغزة
وزارة النقل والمواصلات تناقش مشكلة حوادث الطرق بغزة

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات،  ورشة عمل بعنوان: "الحد من حوادث الطرق"، بمشاركة عدد من الموظفين وبحضور قطاع الشئون الفنية والهندسية بالوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الورشة التي عقدت في قاعة المؤتمرات بمقرها بمدينة غزة ، ناقشت الأسباب والمقترحات للحد من حوادث الطرق في القطاع. 
وأوصت الورشة بضرورة مخاطبة البلديات بعدم الشروع في العمل بأي شارع قبل التنسيق مع وزارة النقل والمواصلات، وأخذ الموافقات الهندسة والمرورية الكاملة من الوزارة، إضافة لتشكيل لجنة مشكلة من وزارة النقل والوزارات المعنية مثل الأشغال والحكم المحلي.
وأكدت اللجنة على ضرورة رسم خطوط المشاه، وضرورة وجود درابزين في المناطق الحساسة التي يكون فيها تكدس سكاني مثل: المفترقات الرئيسية والمدارس والجامعات.
كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل دور مراقب السير لتوعية السائقين، وتكوين فريق تطوعي للتوعية المرورية مهمته نشر الثقافة المرورية، مؤكدة على ضرورة إعداد برنامج لإحصاء كافة الحوادث المرورية وإعداد قاعدة بيانات لاستخدامها في كافة الحوادث.
ودعت اللجنة إلى تفعيل النقاط السوداء للحوادث المرورية وتطبيقه على المتسببين بحوادث مرورية، كما أوصت بضرورة متابعة المركبات القديمة والتالفة على الطريق من خلال تفعيل دوريات السلامة على الطريق.

وزارة النقل والمواصلات تناقش مشكلة حوادث الطرق بغزة WhatsApp Image 2020-10-07 at 11.39.57 AM
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

علماء فلسطين: الغرب يصنع أزمات مفتعلة ضد المسلمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟