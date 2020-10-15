وكالة الرأي الفلسطينية " الأسرى" تستنكر اعتداء أجهزة السلطة برام الله على المتضامنين مع الأسير ماهر الأخرس وكالة الرأي الفلسطينية علماء فلسطين: الغرب يصنع أزمات مفتعلة ضد المسلمين وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة" تدعو أصحاب المطاعم والشاليهات للالتزام بإجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية طالب ثانوي من الوسطى ينشئ موقعاً الكترونياً لإنجازات و فعاليات المدرسة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تناقش مشكلة حوادث الطرق بغزة وكالة الرأي الفلسطينية إنقاذ حياة ثلاثينى بمجمع ناصر بعد توقف قلبه 15 دقيقة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع عدوان يتعامل مع أول حالة ولادة مصابة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ حملة نظافة في محيط أبراج طيبة بحي الأمل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتفقد إحدى المدارس لتأمين العودة الآمنة للطلبة وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق 92 منشأة وتوقيف 74 مخالفاً لإجراءات الوقاية بغزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

طالب ثانوي من الوسطى ينشئ موقعاً الكترونياً لإنجازات و فعاليات المدرسة

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:57

طالب ثانوية من الوسطى ينشئ موقعاً الكترونياً لإنجازات و فعاليات المدرسة
طالب ثانوية من الوسطى ينشئ موقعاً الكترونياً لإنجازات و فعاليات المدرسة

الوسطى- الرأي

أنشأ الطالب أحمد منير المصري من مدرسة العكلوك الثانوية بمديرية تعليم الوسطى موقعاً الكترونياً لتسهيل الوصول لكافة إنجازات و فعاليات ومبادرات المدرسة بواسطة Google sites التي تعد إحدى خدمات شركة جوجل.
الطالب المصري قال: "إن الهدف من إنشاء الموقع هو توظيف خدمة الجوجل سايت Google sites لإنشاء موقع يسهل الوصول لإنجازات المدرسة و يقلل وقت البحث عن المعلومات", وأضاف: "أن ما دفعه لإنشاء الموقع هو المهارة التي اكتسبها من دورة التفكير التصميمي"، لافتاً بأنه سيتم تنزيل فيديوهات تعليمية عن " Google sites" وكيفية الاستفادة منها .
و في ذات السياق قدم  الطالب المصري خلال جولة متابعة المديرية عرضاً توضيحياً عن المشروع بحضور ومشرف مبحث التاريخ محمد الأسطل و مدير المدرسة محمد مزيد ونائبه سهيل الأطرش.
مدير المدرسة محمد مزيد أوضح بأن المدرسة تدعم الإبداعات الطلابية التي تخدم المسيرة التعليمية وحث على تقديم المزيد من الإبداعات، مقدماً شكره للطالب أحمد المصري و لفريق الدعم و المتابعة المدرسة نائب المدير سهيل الأطرش و المنسق الإعلامي عبد الكريم الأطرش.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

علماء فلسطين: الغرب يصنع أزمات مفتعلة ضد المسلمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟