طالب ثانوي من الوسطى ينشئ موقعاً الكترونياً لإنجازات و فعاليات المدرسة

الوسطى- الرأي

أنشأ الطالب أحمد منير المصري من مدرسة العكلوك الثانوية بمديرية تعليم الوسطى موقعاً الكترونياً لتسهيل الوصول لكافة إنجازات و فعاليات ومبادرات المدرسة بواسطة Google sites التي تعد إحدى خدمات شركة جوجل.

الطالب المصري قال: "إن الهدف من إنشاء الموقع هو توظيف خدمة الجوجل سايت Google sites لإنشاء موقع يسهل الوصول لإنجازات المدرسة و يقلل وقت البحث عن المعلومات", وأضاف: "أن ما دفعه لإنشاء الموقع هو المهارة التي اكتسبها من دورة التفكير التصميمي"، لافتاً بأنه سيتم تنزيل فيديوهات تعليمية عن " Google sites" وكيفية الاستفادة منها .

و في ذات السياق قدم الطالب المصري خلال جولة متابعة المديرية عرضاً توضيحياً عن المشروع بحضور ومشرف مبحث التاريخ محمد الأسطل و مدير المدرسة محمد مزيد ونائبه سهيل الأطرش.

مدير المدرسة محمد مزيد أوضح بأن المدرسة تدعم الإبداعات الطلابية التي تخدم المسيرة التعليمية وحث على تقديم المزيد من الإبداعات، مقدماً شكره للطالب أحمد المصري و لفريق الدعم و المتابعة المدرسة نائب المدير سهيل الأطرش و المنسق الإعلامي عبد الكريم الأطرش.

