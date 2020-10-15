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"السياحة" تدعو أصحاب المطاعم والشاليهات للالتزام بإجراءات السلامة

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:03

"السياحة" تدعو أصحاب المطاعم والشاليهات للالتزام بإجراءات السلامة

غزة- الرأي

دعت وزارة السياحة والاثار أصحاب المطاعم والشاليهات السياحية، بضرورة الالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية والسلامة التي اقرتها الجهات المختصة بعد قرار باستئناف عملها واستقبال المواطنين.
واوضحت الوزارة، أن تعليمات جديدة صدرت مؤخراً عن لجنة الطوارئ في غزة سمحت مؤخراً لأصحاب الشاليهات والمطاعم بالعمل واستقبال المواطنين بعد اجتماعات متعددة مع الجهات التي تمثل المنشآت السياحية، على ان تلتزم بكافة شروط الصحة والسلامة العامة سواء من ادارة الاماكن السياحية او المواطنين وفى مقدمتها التباعد وعدم الازدحام والاغلاق بعد الساعة الثامنة مساءً.
وأشارت  الى ان قرار فتح المطاعم والشاليهات جاء مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها هذه المنشآت نتيجة قرار الاغلاق وتعطل الالاف من العاملين الذين كانوا يعتاشون على العمل في تلك الاماكن ، مع مراعاه الا يشكل ذلك خطر على صحة المواطنين، او تزايد لانتشار فيروس كورونا .
وشددت  على ادارة المنشآت السياحية التي سمح لها بالعودة للعمل واستقبال الزبائن عدم التهاون في فرض اجراءات السلامة والوقاية والتعقيم، ووضع لافتة على مداخل منشأتهم تتضمن تعليمات الوقاية وإجراءات السلامة التي ابلغتهم بها وزارتي الصحة والداخلية، كما منعت اصحاب الشاليهات منعا باتا وتحت اي ظرف اقامة اعراس او حفلات داخل الشاليهات.
وأكدت الوزارة أنها ستتابع من خلال طواقمها ومباحث السياحة التزام المطاعم والشاليهات بتطبيق وفرض إجراءات الوقاية، محذرة من انها قد تقدم على اصدار قرارات اغلاق للمطاعم او الشاليهات التي لا تلتزم بالشروط والتي تم تعمميها على الجميع، حيث تتحمل إدارة الاماكن المسئولية الكاملة عن أية مخالفات نتيجة التهاون بأية من إجراءات السلامة.
كما دعت المواطنين الى التبليغ عن أي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين وتسهل انتشار مرض كورونا في المجتمع وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
 

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