مستشفى النصر يقدم الرعاية الصحية لـ(6000) طفل منذ بداية "كورونا"

غزة- الرأي

أظهر التقرير الصادر عن مستشفى النصر للأطفال، أن قسم الطوارئ بالمستشفى قدم الرعاية الصحية لنحو (6000) طفل منذ بداية جائحة "كورونا" ترددوا على غرفة الفرز عند مدخل المستشفى بحيث تكون أول محطة للمريض من لحظة دخول بوابة المستشفى يتم خلالها الاستفسار عن الأعراض أو المخالطة لجميع الحالات المدخلة للمستشفى بالإضافة للمرافقين.

وأوضحت د. شيرين عابد رئيس لجنة مكافحة العدوى ولجنة "كوفيد 19، أنه في حال استوجبت الحالة دخولها قسم الفرز يتم اعادة الاستفسار عن الأعراض والمخالطة، وفي حالة تأكد الاشتباه فعلياً يتم سحبة عينة PCR وارسالها لمختبرات وزارة الصحة.

واشارت عابد إلى أن جميع من يدخل المستشفى يلتزم بأساليب الوقاية والسلامة من خلال ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين.