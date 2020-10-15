"الأراضي" تمدد فترة إحصاء وحصر "أرض المندوب" بخان يونس ورفح

خانيونس-رفح - الرأي:

أعلنت سلطة الأراضي عن تمديد فترة عملية إحصاء وحصر ما يعرف بأرض المندوب والواقعة في القطع (90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97) من أراضي خان يونس والقطع (2358، 2359، 2360، 2376) من أراضي رفح.

ودعت سلطة الأراضي المواطنين ممن لديه ادعاء على هذه الأراضي التوجه إلى وزارة الزراعة برفح وبلدية خان يونس لتعبئة الطلب الخاص بها وإرفاق صورة عن جميع الأوراق الخاصة بالأرض وصورة عن بطاقة الهوية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً عدا الجمعة والسبت.

ولفت بيان سلطة الأراضي إلى أن الإحصاء المذكور أعلاه لا يعني تثبيت ملكية أو التسجيل باسم المدعي والتمديد ساري الي كل من لم يتمكن من التسجيل في فترة الإعلان السابق وذلك من صباح يوم الأحد الموافق 18/10/2020 وينتهي التمديد بتاريخ: 1/11/2020.

وقالت إن من لديه اعتراض بخصوص القطع المذكورة يمكنه مراجعة لجنة ممثلي أراضي ما يعرف بالمندوب، حيث سيتم النظر في أي اعتراض أو طلب موجه لدينا من خلال هذه اللجنة.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء المدة المقررة يفتح باب التظلمات والمراجعات لمدة أسبوع من تاريخه.