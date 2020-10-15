"العمصي": 8 آلاف عامل عادوا إلى 500 مصنع بغزة

غزة- الرأي

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، عن عودة 8 آلاف عامل إلى أعمالهم في المصانع منذ بدء تخفيف الإجراءات الحكومية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال العمصي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن قطاع الصناعات يشغل 21 ألف عامل، يعملون في 2000 مصنع في القطاع، بدأت 500 مصنع منهم العمل بصورة جزئية.

وبين أن هذه المصانع منتشرة على مستوى القطاع، ومنها بالمنطقة الصناعية شرق بيت حانون شمال القطاع، وشرق مدينة غزة، وتختص بمجالات التغذية، والنايلون، ومواد البناء، والخياطة والغزل والنسيج، والحديد، والمشروبات الغازية، والعصائر.

وأوضح العمصي أن عمال هذا القطاع تكبدوا خسائر كبيرة، بلغت 8 ملايين دولار منذ بدء الجائحة؛ مبينا أن المصانع والشركات اعتبرت أيام الجائحة التي تعطل فيها العمال والبالغة قرابة 40 يوما إجازة عمل بدون راتب، الامر الذي حرم عائلات العمال من أي مصدر دخل وفاقم معاناتهم المعيشية.

وشدد نقيب العمال على أهمية دعم المصانع وعودة عجلتها للدوران مرة أخرى، كي يعود باقي العمال في المصانع إلى مزاولة أعمالهم، مؤكدا أهمية وقوف الجهات الحكومية بجانبهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

ولفت العمصي إلى أن القطاعات العمالية بمختلف مجالات عملها في الصناعات الغذائية، والإنشاءات، والخياطة والغزل والنسيج، وغيرها من القطاع الأكثر تضررا جراء الحصار والأزمة التي فرضتها الجائحة.