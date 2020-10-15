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جرافات الاحتلال تهدم منزلًا قيد الإنشاء باللد

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال، صباح الخميس، منزلا قيد الإنشاء في الحي العربي بمدينة اللد بالداخل المحتل.  

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال بحماية قوات معززة من الشرطة هدمت منزلا تعود ملكيته لعائلة أبو لولو بذريعة البناء دون ترخيص.

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