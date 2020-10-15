جرافات الاحتلال تهدم منزلًا قيد الإنشاء باللد

هدمت جرافات الاحتلال، صباح الخميس، منزلا قيد الإنشاء في الحي العربي بمدينة اللد بالداخل المحتل.
وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال بحماية قوات معززة من الشرطة هدمت منزلا تعود ملكيته لعائلة أبو لولو بذريعة البناء دون ترخيص.
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15 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:15
الداخل المحتل - الرأي
هدمت جرافات الاحتلال، صباح الخميس، منزلا قيد الإنشاء في الحي العربي بمدينة اللد بالداخل المحتل.
وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال بحماية قوات معززة من الشرطة هدمت منزلا تعود ملكيته لعائلة أبو لولو بذريعة البناء دون ترخيص.
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