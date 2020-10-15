وكالة الرأي الفلسطينية "الإصلاح والتأهيل" يعزز تعاونه مع الصليب الأحمر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تشارك في ورشة عمل حول دور الإعلام في مواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الإقتصاد تنظم جولات ميدانية على معاصر الزيتون بغزة والوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الأسير الأخرس: ثابتٌ على قراري ولن أتناول الطعام إلا في بيتي وكالة الرأي الفلسطينية جرافات الاحتلال تهدم منزلًا قيد الإنشاء باللد وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 178 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية "العمصي": 8 آلاف عامل عادوا إلى 500 مصنع بغزة وكالة الرأي الفلسطينية دائرة المختبر وبنك الدم تجري ما يزيد عن "70 ألف" فحص مخبري خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تُخرّج 20 مدربا مهنياً من مراكز الإصلاح والتأهيل وكالة الرأي الفلسطينية "الأراضي" تمدد فترة إحصاء وحصر "أرض المندوب" بخان يونس ورفح
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

في إطار التباحث بشأن أحوال النزلاء

"الإصلاح والتأهيل" يعزز تعاونه مع الصليب الأحمر

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:48

"الإصلاح والتأهيل" يعزز تعاونه مع الصليب الأحمر

غزة- الرأي

استقبل مدير عام مديرية الإصلاح والتأهيل العميد علاء الدين الهندي، أمس الأربعاء، في مكتبه بمقر المديرية وسط مدينة غزة، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة "إجناسيو كاسيلا" في إطار التباحث بشان أحوال النزلاء، وظروفهم في ظل جائحة كورونا.

ورحب العميد الهندي بوفد الصليب الأحمر، مؤكداً على عمق العلاقات المتبادلة بين المديرية والصليب الأحمر، في سبيل تقديم الخدمة للنزلاء بشكل دوري ومستمر.

ويأتي اللقاء لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، وتوفير احتياجات النزلاء وتقديم أفضل الخدمات بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية لهم خاصة في ظل الظروف الحالية، والمحافظة على إجراءات الوقاية والسلامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

من جانبه، أعرب "إجناسيو كاسيلا" مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، عن تقديره الكبير للجهود التي تقدمها مديرية الإصلاح والتأهيل في الجانب الوقائي، وفي كل الجوانب والبرامج التي تستهدف النزلاء.

وفي نهاية اللقاء شكر الهندي اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودها المبذولة لخدمة النزلاء

ecc4a90c-ae2c-4656-99e5-1dae204fcf18
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

علماء فلسطين: الغرب يصنع أزمات مفتعلة ضد المسلمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟