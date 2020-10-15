"الإصلاح والتأهيل" يعزز تعاونه مع الصليب الأحمر

غزة- الرأي

استقبل مدير عام مديرية الإصلاح والتأهيل العميد علاء الدين الهندي، أمس الأربعاء، في مكتبه بمقر المديرية وسط مدينة غزة، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة "إجناسيو كاسيلا" في إطار التباحث بشان أحوال النزلاء، وظروفهم في ظل جائحة كورونا.

ورحب العميد الهندي بوفد الصليب الأحمر، مؤكداً على عمق العلاقات المتبادلة بين المديرية والصليب الأحمر، في سبيل تقديم الخدمة للنزلاء بشكل دوري ومستمر.

ويأتي اللقاء لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، وتوفير احتياجات النزلاء وتقديم أفضل الخدمات بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية لهم خاصة في ظل الظروف الحالية، والمحافظة على إجراءات الوقاية والسلامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

من جانبه، أعرب "إجناسيو كاسيلا" مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، عن تقديره الكبير للجهود التي تقدمها مديرية الإصلاح والتأهيل في الجانب الوقائي، وفي كل الجوانب والبرامج التي تستهدف النزلاء.

وفي نهاية اللقاء شكر الهندي اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودها المبذولة لخدمة النزلاء