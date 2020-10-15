8 وفيات و361 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 8 حالات وفاة و361 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إنه حالات الوفاة هي لمواطن 72 عاما من جنين ومواطنة 92 عاماً ومواطن 86 عاماً من طولكرم، ومواطنتان 65 عاما و36 عاماً من دورا ومخيم الفوار بمحافظة الخليل ومواطنة 62 عاماً من بديا بسلفيت، ومواطن 73 عاماً من رام الله، ومواطن 56 عاماً من مخيم عين السلطان بمحافظة أريحا والأغوار).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (75)، محافظة نابلس (49)، محافظة بيت لحم (58)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (28)، أريحا والأغوار (20)، سلفيت (5)، طوباس (6)، طولكرم (47)، ضواحي القدس (11).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 201 حالة في المحافظات الشمالية (63 الخليل، 32 جنين، 46 طولكرم، 8 قلقيلية، 2 سلفيت، 16 نابلس، 30 رام الله والبيرة، طوباس 4).

وأشار الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 36 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.