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"المالية" تجري جولة رقابية لمتابعة أعمال المعابر التجارية

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:58

غزة- الرأي:

أجرت الإدارة العامة للرقابة الداخلية بوزارة المالية جولة رقابية لمتابعة أعمال المعابر التجارية، والاطلاع على عمل المراقبين الماليين المفرزين على المعابر، وشملت الجولة معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري ومعبر رفح للبترول.

وأوضح مدير عام الرقابة الداخلية محمود العقاد أن هذه الجولة الميدانية تأتي لتعزيز الجانب الرقابي لوزارة المالية وللتأكد من سلامة الإجراءات المالية والإدارية المتبعة في المعابر التجارية ومدي انسجامها مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.

وأضاف العقاد أن الجولة شملت زيارة دائرة المعابر في وزارة الاقتصاد الوطني وتم الاطلاع على الإجراءات المالية والادارية التي تقوم بها هذه الدائرة في المعابر التجارية.

وأكد العقاد أن وزارة المالية تقوم بالرقابة والتدقيق على الاجراءات المالية والادارية بالوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال المراقبين الماليين للرقابة على النفقات والايرادات والتأكد من تطبيق الأنظمة والقوانيين لضمان تحقيق النزاهة والشفافية بإجراءات التعامل مع المال العام.

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