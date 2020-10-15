الصحة تدرس استئناف نشاط الملاعب الرياضية في غزة

غزة – الرأي:

كشف رئيس لجنة الطوارئ في غزة ومدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية أن ملف عودة النشاط الرياضي في قطاع غزة على طاولة النقاش لدى الجهات المختصة في الفترة الحالية.

وأكد أبو سلمية في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى الخميس، أن هناك إمكانية لفتح الملاعب الرياضية في غزة خلال الفترة القادمة بإجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وأشار إلي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بخصوص فتح الملاعب، وأن مدير مؤسسة أمواج الرياضية عبد السلام هنية يُتابع الموضوع مع الجهات المختصة، لإعادة الحياه الرياضية للملاعب من جديد.

وأضاف أنه من الممكن السماح بإطلاق البطولات المحلية خلال الفترة القادمة، لكن كل ذلك يتم دراسته حسب مُستجدات الحالة الصحية.

يشار إلى أن الحياة الرياضية توقفت منذ ما يزيد عن 50 يوما بسبب انتشار فايروس "كورونا" في المجتمع، والذي عطل كل القطاعات المجتمعية وتأجيل انطلاق منافسات الموسم الجديد الذي كان مقرراً له في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي.