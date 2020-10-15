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إصابات بالعشرات جراء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم شعفاط

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:15

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فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الشارع الرئيسي بمخيم شعفاط، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو البيوت والسكان والمركبات والحافلات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح البنايات والمجمعات التجارية، ولاحقت الشبان في الشارع، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المحال التجارية في الشارع الرئيسي بالمخيم أبوابها، خلال اقتحام المخيم.

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