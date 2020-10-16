غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2647) الجمعة 16/10/2020

أخبار فلسطينية﻿

نفي فلسطيني لوجود عرض جزائري رسمي لاستضافة الفصائل

غزة : قرار بفتح الملاعب والاستراحات والمنتجعات

أخبار إسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية: نتطلع لمواصلة المباحثات مع لبنان حول تقسيم الحدود البحرية

البرلمان الإسرائيلي يقر اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات

إسرائيل ترفض منح التأشيرات لموظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الحكومة الإسرائيلية: ‏الكنيست صادق على اتفاقية السلام مع الإمارات بتأييد 80 نائبا

"كابنيت كورونا الإسرائيلي" يوافق على تخفيف القيود

اخبار دولية

رئيس الجمعية العامة يؤكد على وجوب إقامة دولة فلسطينية

ميلادينوف يطالب إسرائيل بمحاكمة الأسير المضرب أو إطلاقه

أخبار عربية

الجامعة العربية: النشاط الاستيطاني يدمر «حل الدولتين»

السعودية: جهود السلام يجب أن تركز على إعادة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الكويت تقدم 1.5 مليون دولار لوكالة الأونروا لتأمين توصيل المساعدات للاجئين الفلسطينيين

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستغل كورونا لترسيخ الاستيطان

كيان الاحتلال الإسرائيلي يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار

الأديب الفلسطيني المناضل حنا إبراهيم يرحل في الجليل الذي عشقه وكتب فيه قصائد…

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع اعداد الوفيات بكورونا … 8 حالات والإصابات تفوق 420 خلال24…

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

الجامعة العربية: النشاط الاستيطاني يدمر «حل الدولتين»

تسجيل 442 إصابة بـ«كورونا» و8 وفيات في فلسطين

الاهرام المصرية

البرلمان الإسرائيلي يقر اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات

فلسطين تحتج لدى مجلس الأمن بشأن خطط إسرائيل الجديدة للتوسع الاستيطاني

الشروق المصرية

تقارير: إسرائيل تخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية

وفد «إماراتي بحريني» يزور المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

الغد الأردنية

غزة :81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

زورق بحري إسرائيلي يطلق النار داخل المياه اللبنانية

مزارعات غزة يواجهن صعوبة في الوصول لأراضيهن

الاحتلال يعتقل شابا من القدس وآخر من بيت لحم

القدس المحلية

الاستيلاء على 11200 دونم في الأغوار والمصادقة على بناء 3212 وحدة استيطانية جديدة

مسؤول في "الشعبية" داخل المعتقلات لـ"القدس": المفاوضات بشأن عزل الجاغوب معقدة

الحكم على الأسير مهدي كعبي من نابلس بالسجن 6 سنوات

مصرع مواطن وإصابة 3 أطفال بحادث سير عند مفرق طمون

الاحتفال بغزة بتوزيع مكرمة الرئيس على الطلبة المتفوقين في المعاهد الأزهرية

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد أسير يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة

الحياة الجديدة

"فتح": أي وفد يزور القدس عبر بوابة الاحتلال غير مرحب به

حنا عيسى: الصين حققت "إنجازات عظيمة" في محاربة كورونا والفقر

الاحتلال يعتقل شابًا بعد رصده زيارة تطبيعية في القدس

الأيام

الاحتلال يقرّ بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة وتوقع المصادقة على تشييد ألفي...

واشنطن تحث السعودية مجدداً على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل كالإمارات والبحرين

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

السياحة: إعادة فتح المنشآت والمطاعم جاء لإنقاذها من الانهيار

فلسطين اليوم

سما نيوز

السعودية توضح موقفها من التطبيع: السلام والاستقرار الدائمين عبر اتفاق فلسطيني إسرائيليي

هآرتس: كيف يقيس الإسرائيليون المسافة بين شاطئ تل أبيب وموسم الزيتون في الضفة الغربية؟

الهيئة الفلسطينية للمطاعم بغزة: تعليمات حكومية بعودة العمل بالكافيهات والأندية الاجتماعية والمنتجعات

سيناريوهات إسرائيلية حيال توحيد الصف الفلسطيني أو استمرار الانقسام...

الصحة بغزة": 52% من المصابين بـ "كورونا" هم من فئة المخالطين..!

الأمن المغربي يكشف حقيقة "الصفقة السرية" لترحيل إسرائيليين من البلاد

وزير الثقافة يستنكر الحملة الإسرائيلية ضد الفنان محمد عساف

طالب فلسطيني يحصل على المركز الأول للوافدين في كلية الشرطة بمصر

"النيابة بغزة": تعاملنا مع المولدات الكهربائية بشكلٍ جاد

عرب 48

بوريل يطالب الاحتلال بوقف قرارات توسيع الاستيطان

القدس المحتلّة: الاحتلال يعتقل شابًّا بسبب "رصده زيارة تطبيعية لوفد إماراتيّ"

وكالة وفا

الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية تفض حفلي زفاف .

منصور يستعرض استغلال إسرائيل وباء كورونا للمض

وزير الثقافة يستنكر الحملة الإسرائيلية ضد الف ...

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