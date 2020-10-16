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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2647) الجمعة 16/10/2020
أخبار فلسطينية
نفي فلسطيني لوجود عرض جزائري رسمي لاستضافة الفصائل
10 اصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم
غزة: قرار بفتح الملاعب والاستراحات والمنتجعات
فلسطين ترسل مذكرات للأمم المتحدة حول قرار إقامة وحدات استيطانية جديدة
كيلة: 8 وفيات و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا بـ24ساعة
النائب عدوان: الاحتلال يُترجم عمليًا "الضم" ويصفع المطبعين معه
أبو مرزوق: الأسير ماهر الأخرس هو المتكلم والجميع يستمع
أخبار إسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية: نتطلع لمواصلة المباحثات مع لبنان حول تقسيم الحدود البحرية
البرلمان الإسرائيلي يقر اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات
نتنياهو: «السلام الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال القوة ودون التنازل عن أرض…
إسرائيل ترفض منح التأشيرات لموظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
الحكومة الإسرائيلية: الكنيست صادق على اتفاقية السلام مع الإمارات بتأييد 80 نائبا
23 حالة وفاة و1511 إصابة بكورونا في إسرائيل ورفع الكثير من تقييدات الإغلاق اعتباراً من الأحد
"كابنيت كورونا الإسرائيلي" يوافق على تخفيف القيود
اخبار دولية
رئيس الجمعية العامة يؤكد على وجوب إقامة دولة فلسطينية
ميلادينوف يطالب إسرائيل بمحاكمة الأسير المضرب أو إطلاقه
الأمم المتحدة: يجب إقامة دولة فلسطينية وفقًا للقرارات الأممية
أخبار عربية
الجامعة العربية: النشاط الاستيطاني يدمر «حل الدولتين»
السعودية: جهود السلام يجب أن تركز على إعادة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الكويت تقدم 1.5 مليون دولار لوكالة الأونروا لتأمين توصيل المساعدات للاجئين الفلسطينيين
أبوظبي تدعم الاستيطان باتفاقيات معلنة وأخرى سرية
الأردن يدين قرار بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستغل كورونا لترسيخ الاستيطان
كيان الاحتلال الإسرائيلي يبدأ أكبر عملية مصادرة لأراض فلسطينية بالأغوار
الأديب الفلسطيني المناضل حنا إبراهيم يرحل في الجليل الذي عشقه وكتب فيه قصائد…
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع اعداد الوفيات بكورونا … 8 حالات والإصابات تفوق 420 خلال24…
60 أسيرا فلسطينيا يضربون عن الطعام ومخاوف على حياة الأسير الأخرس – (فيديو)
الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يشق «طريق الحقول» نحو غزة استعداداً لمواجهة جديدة
الخليج الإماراتية
الجامعة العربية: النشاط الاستيطاني يدمر «حل الدولتين»
تسجيل 442 إصابة بـ«كورونا» و8 وفيات في فلسطين
الاهرام المصرية
البرلمان الإسرائيلي يقر اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات
فلسطين تحتج لدى مجلس الأمن بشأن خطط إسرائيل الجديدة للتوسع الاستيطاني
الشروق المصرية
تقارير: إسرائيل تخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية
وفد «إماراتي بحريني» يزور المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية
الغد الأردنية
الاحتلال يوافق على بناء 12 ألف وحدة استيطانية في 2020
الاحتلال: 44 وفاة و1994 إصابة جديدة بكورونا
غزة:81 إصابة جديدة بفيروس كورونا
رام الله: بناء وحدات استيطانية جديدة ضم تدريجي لأراض فلسطينية
الشرق القطرية
تحت حراسة الاحتلال الإسرائيلي .. وفد إماراتي يزور الأقصى ويتلقى لعنات المقدسيين
قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
ميلادنيوف يدعو إلى وقف أنشطة الاستيطان الإسرائيلي فورا
الاحتلال يستولي على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار
عائلة البشيتي تشيد بسرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة
الإعلان عن عودة الحياة الرياضية في غزة
الاحتلال يعتقل شابين من ساحات المسجد الأقصى
"تعليم غزة": عملية التقييم التعليمية والصحية لطلبة "التوجيهي" مستمرة
فتح مساجد خان يونس بحي الأمل
النائب زيدان: فتح أمام استحقاق تاريخي لاستقلال القرار الوطني
زورق بحري إسرائيلي يطلق النار داخل المياه اللبنانية
مزارعات غزة يواجهن صعوبة في الوصول لأراضيهن
الاحتلال يعتقل شابا من القدس وآخر من بيت لحم
القدس المحلية
الاستيلاء على 11200 دونم في الأغوار والمصادقة على بناء 3212 وحدة استيطانية جديدة
63 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين
مسؤول في "الشعبية" داخل المعتقلات لـ"القدس": المفاوضات بشأن عزل الجاغوب معقدة
الحكم على الأسير مهدي كعبي من نابلس بالسجن 6 سنوات
مصرع مواطن وإصابة 3 أطفال بحادث سير عند مفرق طمون
الاحتفال بغزة بتوزيع مكرمة الرئيس على الطلبة المتفوقين في المعاهد الأزهرية
الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد أسير يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة
الحياة الجديدة
"فتح": أي وفد يزور القدس عبر بوابة الاحتلال غير مرحب به
حنا عيسى: الصين حققت "إنجازات عظيمة" في محاربة كورونا والفقر
الاحتلال يعتقل شابًا بعد رصده زيارة تطبيعية في القدس
الأيام
الاحتلال يقرّ بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة وتوقع المصادقة على تشييد ألفي...
واشنطن تحث السعودية مجدداً على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل كالإمارات والبحرين
وكالة صفا
الاحتلال يهدم منزلا وبركسا ومغسلة وكازية جنوب القدس
عودة عمل الكافيهات والأندية الاجتماعية والمنتجعات بغزة
الاحتلال يخطر بوقف البناء في 7 منازل بالخليل
حماس: تصريحات نتنياهو تعكس مهانة الدول المُطبّعة
اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية
"حماية" يطالب المجتمع الدولي بعدم تجاهل التوسع الاستيطاني
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابات بالعشرات جراء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم شعفاط
الاحتلال يستولي على جرافة وشاحنة في الأغوار الشمالية
السياحة: إعادة فتح المنشآت والمطاعم جاء لإنقاذها من الانهيار
الأسير الأخرس: ثابتٌ على قراري ولن أتناول الطعام إلا في بيتي
جيش الاحتلال يشق طرقًا عسكرية على حدود غزة
الاقتصاد تنظم 178 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق
"المالية" تجري جولة رقابية لمتابعة أعمال المعابر التجارية
"الإصلاح والتأهيل" يعزز تعاونه مع الصليب الأحمر
فلسطين اليوم
أسير محرر يحاكي ما يجري مع المضرب عن الطعام ماهر الأخرس!
حقوقي: الاحتلال يواجه إضراب الأخرس بسياسة التسويف والمماطلة
مصرع مواطنين بحادثي سير منفصلين في نابلس وطوباس
منبر أدباء الشام يتضامن مع الأسير ماهر الأخرس
الصحة تعلن عن إجمالي المستضافين بمراكز الحجر في غزة
النيابة العامة: التهديد بوقف عمل المولدات الكهربائية مخالف للقانون
سما نيوز
CNN: حكومة السودان مُنعقدة لاتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل قبل انتهاء مهلة أمريكا
السعودية توضح موقفها من التطبيع: السلام والاستقرار الدائمين عبر اتفاق فلسطيني إسرائيليي
هآرتس: كيف يقيس الإسرائيليون المسافة بين شاطئ تل أبيب وموسم الزيتون في الضفة الغربية؟
الهيئة الفلسطينية للمطاعم بغزة: تعليمات حكومية بعودة العمل بالكافيهات والأندية الاجتماعية والمنتجعات
سيناريوهات إسرائيلية حيال توحيد الصف الفلسطيني أو استمرار الانقسام...
الصحة بغزة": 52% من المصابين بـ "كورونا" هم من فئة المخالطين..!
الأمن المغربي يكشف حقيقة "الصفقة السرية" لترحيل إسرائيليين من البلاد
وزير الثقافة يستنكر الحملة الإسرائيلية ضد الفنان محمد عساف
طالب فلسطيني يحصل على المركز الأول للوافدين في كلية الشرطة بمصر
"النيابة بغزة": تعاملنا مع المولدات الكهربائية بشكلٍ جاد
عرب 48
بوريل يطالب الاحتلال بوقف قرارات توسيع الاستيطان
القدس المحتلّة: الاحتلال يعتقل شابًّا بسبب "رصده زيارة تطبيعية لوفد إماراتيّ"
وكالة وفا
الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية تفض حفلي زفاف .
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