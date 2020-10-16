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النيابة العامة تحقق في 394 قضية متنوعة

16 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:01

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غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا في 394 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا .

وبينت النيابة خلال الايجاز اليومي لعملها امس ان القضايا تنوعت ما بين 12 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة ، 45 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، 337 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي ، في حين لم يسجل اليوم اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات عامده  إلى توقيف 82 متهم على مختلف القضايا المذكورة مؤكده  استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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