لجنة الطوارئ تسلّم مديرية تعليم شمال غزة معدات للوقاية من "كورونا"

غزة-الرأي



سلّمت لجنة الطوارئ في محافظة الشمال، مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، معدات للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين لمواجهة الجائحة.

جاء ذلك خلال زيارة مدير الدائرة الإدارية في المديرية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، لمحافظ شمال غزة، ورئيس لجنة الطوارئ العقيد مصطفى الرزاينة.

بدوره ،قدّم أ. صالحة شرحا مفصلاً حول الإجراءات التي اتخذتها مديرية الشمال لاستئناف العملية الدراسية لمرحلة الثانوية العامة، ضمن المرحلة الأولى من العودة الآمنة للمدارس.

وأشار أ. صالحة إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد عودة تدريجية لاستئناف الدراسة الوجاهية لباقي المراحل الدراسية، حيث من المقرر أن تستأنف الدراسة للصفوف من (7-11) الإثنين المقبل، وفق بروتوكولات السلامة والوقاية من "كورونا" التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية ، مثمناجهود الأجهزة الأمنية في محافظة الشمال لدورها البارز في مواجهة الجائحة وتوفير الأمن والأمان لشعبنا.

من جهته، أشاد العقيد الرزاينة بجهود المديرية ومن خلفها وزارة التعليم الرامية إلى استئناف العملية التعليمية بما يراعي مصلحة وصحة الطلبة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا بسبب "كورونا". وفي لفتة كريمة منها، واستجابة لنداء سابق من مديرية الشمال، قدّمت لجنة طوارئ الشمال ممثلة بالمحافظ العقيد الرزاينة للمديرية (10) أجهزة ماسح حراري، و(٨٠٠٠) كمامة، وذلك للمساهمة في تحسين الإمكانات اللوجستية للمديرية ومدارسها، في مواجهة فيروس كورونا، حيث سيتم تزويد المدارس ذات الأعداد الكبيرة من الطلبة بماسح حراري آخر، إلى جانب الماسح الذي وفرته المديرية سابقاً لمختلف المدارس.

ووفقا للبروتوكولات التي أقرتها وزارة التعليم ضمن خطتها للعودة الآمنة للمدارس، يُشترط توفر أجهزة ماسح حراري داخل المدارس لقياس درجة حرارة أي طالب أو معلم أو زائر للمدرسة لضمان خلوّه من فيروس "كورونا" أو أيٍّ من أعراضه، بالإضافة إلى توفير المعقمات، وارتداء الكمامات للجميع.

