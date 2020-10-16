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مديرية تعليم الشمال تتسلم 6 آلاف كمامة من لجنة طوارئ الشمال

16 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:44

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غزة-الرأي

 تسلمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ستة آلاف كمامة مقدمة من لجنة طوارئ الشمال، وذلك لتوزيعها على مدارس المديرية، ما يساهم في تعزيز الإمكانات اللوجستية للمدارس في مواجهة "كورونا".

جاء ذلك خلال استقبال مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، عضو لجنة الطوارئ ومدير مكتب نواب الشمال لكتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أ. حسام الرملاوي.

بدوره ،ثمّن أ. حرز الله، هذه الخطوة، مؤكداً أنها تعكس روح المسؤولية المجتمعية العالية أبناء شعبنا، مشددا على ضرورة تكاتف مختلف شرائح المجتمع في مواجهة "كورونا".

وأوضح أ. حرز الله أن مديرية الشمال اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية استعدادا للمرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى الخاصة بطلبة الثانوية العامة قبل نحو أسبوعين.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس للصفوف من (7-11) الإثنين المقبل، وفق إجراءات وبروتوكولات السلامة الصحية.

وكانت لجنة طوارئ الشمال قد سلمت مديرية الشمال قبل عدة أيام نحو 8000 كمامة وعشرة أجهزة ماسح للحرارة، وذلك بهدف تعزيز الميدان التربوي بالمعدات الوقائية 
 

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