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الاحتلال يوقف إصدار تصاريح إقامة لموظفي الأمم المتحدة

16 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:45

الامم المتحدة
الامم المتحدة

الداخل المحتل-الرأي:

رفض الاحتلال، أمس الخميس، تمديد تصاريح إقامة لمعظم موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد عدة أشهر من إصدار المنظمة العالمية قائمة سوداء للشركات العاملة في الأراضي المحتلة.

وأكد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "روبيرت كولفيل"، أن 9 من أصل 12 موظفا أجنبيا تابعين لهذه الهيئة الأممية غادروا الأراضي المحتلة منذ أغسطس بسبب رفض سلطاتها تمديد تأشيراتهم.

وأشار كولفيل إلى وجود 3 موظفين كان من المفترض أن يبدؤوا العمل في إسرائيل لكن لم يتم حتى الآن السماح لهم بالدخول، كما أن هناك 3 آخرين لا يزالون في إسرائيل حتى انقضاء عمل تأشيراتهم في أشهر قريبة.

ونشرت الأمم المتحدة في فبراير الماضي قائمة سوداء تضمنت 112 شركة تعمل داخل مستوطنات الاحتلال في القدس الشرقية والضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلة، ما أثار مخاوف لدى الاحتلال من أن يم استخدام هذا الإجراء لدعم حملات المقاطعة.

وأعلن الاحتلال على لسان وزير الخارجية آنذاك، يسرائيل كاتس، أنها لا تقبل "بالسياسة التمييزية والمناهضة" لها، مؤكدة عزمها تعليق العلاقات مع المفوضية.

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