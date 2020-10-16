تعليم الشمال تعقد اجتماعا لمنسقي الصفوف الافتراضية بمدارس الثانوية

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، الخميس، اجتماعاً لمنسقي الصفوف الافتراضية بمدارس الثانوية العامة بحضور مدراء تلك المدارس، وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بسير العملية التعليمية الإلكترونية عبر تلك الصفوف.

وحضر الاجتماع مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية ورئيس لجنة متابعة الصفوف الافتراضية بالمديرية أ. موسى شهاب، وأعضاء من اللجنة د. عطايا عابد، ود. أحمد أبو علبة، و أ. محمد أبو ندى، و أ. أيمن ظاهر.

بدوره، رحب أ. صالحة بالحضور كافة، مثمنا جهودهم ودورهم في متابعة منظومة التعليم الإلكتروني التي أقرتها وزارة التربية والتعليم العالي عبر منصة الصفوف الافتراضية، في محاولة للتغلب على الآثار المترتبة على جائحة "كورونا".

كما ثمّن أ. صالحة دور مدراء المدارس في متابعة تفعيل الصفوف الافتراضية، داعياً إياهم إلى مزيد من المتابعة والاهتمام، مؤكداً أن التعلم الإلكتروني (الصفوف الافتراضية) بات جزءاً لا يتجزأ من منظومة العملية التعليمية في ظل جائحة "كورونا".

من ناحيته ، أوضح أ. شهاب أن هذا الاجتماع يأتي بعد استكمال بيانات منسقي الصفوف الافتراضية واستكمال انضمامهم لمجموعة واتساب خاصة بهم، وبعد التأكد من أن جميع المدارس باتت تقوم بتعبئة بيانات الصفوف الافتراضية، وهو ما يتم رصده بشكل دوري من قبل وزارة التربية والتعليم، ومديرية التعليم.

ولفت إلى أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في الحصول على تغذية راجعة من الميدان، والوقوف على نقاط القوة وتعزيزها، ونقاط الضعف ومعالجتها، والعمل على حل مشاكل البيانات التي تم جمعها إلكترونياً.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد اجتماعات مماثلة مع منسقي الصفوف الافتراضية للمراحل الدراسية الأخرى فور استئناف الدراسة فيها. وتضمن الاجتماع عرض جدول البيانات الخاصة بالمنسقين ومعلمي الصفوف الافتراضية، وتحليل أعداد الطلاب الملتحقين بتلك الصفوف، وإنجازات المعلمين.

كما تخلل الاجتماع العديد من المداخلات والاستفسارات من قبل المنسقين ومدراء المدارس، ما ساهم في زيادة الإيضاح حول بعض الجزئيات المتعلقة بالتعلم الإلكتروني.