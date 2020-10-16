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التعليم والصحة تتفقان على مشاركة نتائج فحوصات كورونا إلكترونياً

16 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:47

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غزة-الرأي

اتفقت وزارة التربية والتعليم العالي مع وزارة الصحة على آلية إلكترونية لمشاركة بياناتهما بخصوص نتائج فحص كورونا المتعلقة بالطلبة والعاملين في التعليم وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للبروتوكول الصحي.
وقال مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالوزارة المهندس أسامة يونس:" الاتفاق يهدف لاطلاع إدارات المدارس والمديريات والإدارة العامة للصحة المدرسية على الحالات التي تم فحصها في وزارة الصحة بحيث تتمكن إدارات المدارس من اتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأضاف المهندس يونس :" أن البيانات يتم تحديثها الكترونياً من وزارة الصحة على مدار الساعة، و تم إضافة شاشة على الخدمات الالكترونية بصلاحيات محددة تعرض بها نتائج الفحوصات. كما أنه في حال وجود حالات إصابات كورونا يتم إشعار مدير المدرسة من خلال خدمة الرسائل القصيرة sms منوها إلى أن الوزارة عممت على المدارس أن البيانات تستخدم في نطاق ضيق داخل الإدارة المدرسية وذلك لحساسية البيانات وعدم نشرها في أي من وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.

وقدّم يونس الشكر والتقدير باسم الوزارة لطواقم وزارة الصحة للمساعدة في الوصول للبيانات وكذلك الشكر لوزارة الاتصالات لتنفيذها عملية الحصول على البيانات الخاصة بوزارة الصحة عبر قاعدة البيانات الحكومية.
 

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