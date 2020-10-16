الاحتلال يعلن تسجيله 9 وفيات و1600 إصابة كورونا

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت صحة الاحتلال عن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية إلى 1600 مصاب وهو أدنى عدد مصابين منذ شهرين.

وذكرت في تقرير لها أن عدد المصابين انخفض إلى 1600 إصابة بعد اجراء 35 ألف فحص حيث بلغت نسبة الإصابات الإيجابية 4.5% فقط وهو أدنى مستوى منذ شهرين أيضاً، في حين تم تسجيل وفاة 9 أشخاص ما يرفع عدد الوفيات الكلي الى 2128 وفاة، كما انخفض عدد الاصابات الخطرة إلى 713 إصابة منها نحو 247 يخضعون للتنفس الصناعي.

فيما يأتي ذلك بعد تمديد "كابينت كورونا" لحالة الإغلاق حتى منتصف ليل الأحد القادم وسط ارتياح من نتائج الإغلاق الذي ساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات والحد من الارتفاع في أعداد الإصابات التي وصلت ذروتها خلال الشهر الماضي بوصولها حتى 10 آلاف إصابة يومية.