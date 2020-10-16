وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحتجز ثلاثة مواطنين في جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تنظم 178 زيارة تفتيشية للمحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم والصحة تتفقان على مشاركة نتائج فحوصات كورونا إلكترونياً وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزهراء ووزارة الصحة تنفذان جولة تفتيش ميدانية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تعقد اجتماعا لمنسقي الصفوف الافتراضية بمدارس الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية 74 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لكورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يوقف إصدار تصاريح إقامة لموظفي الأمم المتحدة وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم الشمال تتسلم 6 آلاف كمامة من لجنة طوارئ الشمال وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ تسلّم مديرية تعليم شمال غزة معدات للوقاية من "كورونا"
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يعلن تسجيله 9 وفيات و1600 إصابة كورونا

16 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:36

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت صحة الاحتلال عن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية إلى 1600 مصاب وهو أدنى عدد مصابين منذ شهرين.

وذكرت في تقرير لها أن عدد المصابين انخفض إلى 1600 إصابة بعد اجراء 35 ألف فحص حيث بلغت نسبة الإصابات الإيجابية 4.5% فقط وهو أدنى مستوى منذ شهرين أيضاً، في حين تم تسجيل وفاة 9 أشخاص ما يرفع عدد الوفيات الكلي الى 2128 وفاة، كما انخفض عدد الاصابات الخطرة إلى 713 إصابة منها نحو 247 يخضعون للتنفس الصناعي.

فيما يأتي ذلك بعد تمديد "كابينت كورونا" لحالة الإغلاق حتى منتصف ليل الأحد القادم وسط ارتياح من نتائج الإغلاق الذي ساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات والحد من الارتفاع في أعداد الإصابات التي وصلت ذروتها خلال الشهر الماضي بوصولها حتى 10 آلاف إصابة يومية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

علماء فلسطين: الغرب يصنع أزمات مفتعلة ضد المسلمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟