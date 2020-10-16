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الاحتلال يصادق على بناء 4300 وحدة استيطانية بالضفة

16 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:57

الاستيطان ارشيف
الاستيطان ارشيف

الداخل المحتل-الرأي:

صادق ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلي وعلى مدار 3 أيام على بناء 4300 وحدة استيطانية في العديد من مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وهو العدد الأعلى منذ بداية العام الجاري.

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية أن قادة المستوطنين تنفسوا الصعداء أمس الخميس بعد انتهاء جلسة المجلس بالإعلان عن بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، بعد ضغوطات مارسوها على حكومة الاحتلال متهمين رئيسها بنيامين نتنياهو بتجميد صامت للاستيطان لصالح التطبيع مع الدول العربية.

ومن بين المناطق التي جرى المصادقة على البناء فيها حي "جيلو" الاستيطاني في القدس المحتلة، حيث صودق على بناء 500 وحدة استيطانية تابعة للحي وفي منطقة توصف بالاستراتيجية للاستيطان والتي تربط ما بين جنوبي القدس ومستوطنات "غوش عتصيون" جنوباً.

ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة التي بنيت على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة.

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