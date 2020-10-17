دراسات تكشف أعراض جديدة لـ كورونا

قال الإعلامى أحمد فايق، إن التوجه العام فى إنجلتزا إنه لن يكون هناك غلقا للمدارس، ولكن هناك اتجاه لإغلاقه في أيرلندا الشمالية، وسيتم إغلاقها لمدة 4 أسابيع، وفي ماليزيا، تم اتخاذ قرار بفتح المدارس، ولكن 50% من الطلاب لن يذهبوا إلى المدراس. وأضاف "فايق" خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc: "في دراسة بتقول أن الإسهال والغثيان الشديد من أعراض فيروس كورونا، وفي دراسة تانية خاصة بفيروس كورونا اتعملت على 2 ونصف مليون مشارك، بتقول إن 65% من الأشخاص اللي أصيبوا بفيروس كورونا، أهم عرض عندهم فقدان التذوق والشم، وهو بكدة مؤشر مهم المفروض نبصله وناخد بالنا منه".

وأضاف: "فى دراسة تانية بتقول إن في أعراض خاصة بالجهاز العصبى، وبتقول أن الأعراض تمثلت فى صداع ودوخة، وبعض المرضى أصيبوا بالهلوسة، ومقدروش يعرفوا السبب في حاجة زي دي، وفي دراسة تانية بتقول إن 40% من المصابين جالهم جلطة، بعدهم جالهم سكتة دماغية وقلبية وأدت للوفاة".

وتابع: "فى أعراض تانية لفيروس كورونا منها فقدان السمع، لأن الفيروس بيدخل في الأذن الوسطى، وكمان بعضها بيأدي لطفح جلدى".