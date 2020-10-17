دلافين روبوتية تحل محل الحيوانات بالحدائق الترفيهية مستقبلا

يمكن أن تأتي الدلافين الروبوتية لتحل محل نظيراتها الواقعية في حدائق الملاهي في المستقبل، حيث يمكنها التجول حول المسبح بينما يقف مجموعة من السباحين في النهاية، إذ يبدو الدلفين المعني يشبه إلى حد كبير أولئك الذين يقفزون عبر الأطواق ويؤدون الألعاب البهلوانية في مناطق الجذب في جميع أنحاء العالم.

لكن هذا المخلوق البحري ليس حقيقيًا، حيث قالت امرأة سبحت مع المخلوق الذي يتم التحكم فيه عن بعد: "عندما رأيت الدلفين لأول مرة، اعتقدت أنه يمكن أن يكون حقيقيًا"، إذ قامت شركة Edge Innovations، وهي شركة هندسية أمريكية لها قسم مؤثرات متحركة ومؤثرات خاصة في كاليفورنيا، بتصميم الدلفين، والذي يبدأ من 3 ملايين دولار لكل حيوان بحسب موقع metro البريطانى.

وتأمل في أن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالحياة المستخدمة في أفلام هوليوود يومًا ما من الترفيه عن الحشود في المنتزهات الترفيهية، بدلاً من الحيوانات البرية المحتجزة في الأسر، ويمكن للسباحين الغوص مع أسماك القرش البيضاء الكبيرة الروبوتية أو حتى الزواحف التي ملأت بحار العصر الجوراسي منذ ملايين السنين.

وقال والت كونتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Edge Innovations:"هناك ما يقرب من 3000 دلفين في الأسر حاليًا يتم استخدامها لتوليد عدة مليارات من الدولارات لتجارب الدلافين فقط، إنه من الواضح أن هناك رغبة في الحب والتعرف على الدلافين"، وقال كونتي: "ولذا نريد استخدام هذه الشهية ونقدم نوعًا من الطرق المختلفة للوقوع في حب الدلفين"

وقد قامت حوالي 20 دولة أوروبية بالفعل بحظر أو تقييد وجود الحيوانات البرية في السيرك، وفي مقر Edge's Hayward بكاليفورنيا، كان الدلفين المتحرك بوزن 550 رطلاً (250 كجم) و8 ونصف قدم (2.5 متر) مع جلد مصنوع من السيليكون الطبي تحت عنوان برنامج للمدارس بالشراكة مع TeachKind، جزء من الناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات (PETA).

وتقوم شركة Edge حاليًا بترويج لعبة robot-dolphin في العديد من المتنزهات الصينية، وتعتقد أنها يمكن أن تبيع ما يصل إلى 150 منها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وعندما تضع في الحسبان أن كل واحدة تكلف بضعة ملايين من الدولارات، فهذا مبلغ نقدي كبير، لكن الشركة تعتقد أنه عند مقارنتها بتكاليف الصيانة والتكاليف الطبية للحيوانات الحية، فإن الروبوتات يمكن أن تدفع عن نفسها في غضون سنوات قليلة.

وقال لي وانغ من شركة Edge Innovation لصحيفة South China Morning Post: `` فيما يتعلق بفترة تشغيل الأعمال لمدة 10 سنوات وسعة الزائرين السنوية البالغة مليوني زائر، فإن إجمالي تكاليف الاستثمار والصيانة لمحفظة ترفيه متحرك لائقة لا تمثل سوى ربع أو ما لا يزيد عن ثلث ما ينفقه حوض السمك التقليدي".

وإلى جانب الهيكل العظمي الدقيق، يوجد طلاء واقعي للجلد، لذا لن يتمكن أي شخص يسبح بجانب الروبوت ويلمسه من معرفة أنه ليس حقيقيًا، وفقط من أجل هذا الجزء الإضافي من الواقعية، تم تلطيخ أسنان الروبوت باللون الأصفر قليلاً ويمكنه أن يصدر صريرًا ويحرك رأسه لتقليد الإيماءات من دلفين قاروري الأنف.