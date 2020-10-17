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أخبار » عجائب وطرائف

طائر خارق بقدرات “طائرة نفاثة”..تعرف عليه

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:54

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سجَّل طائر البقويقة مخطط الذيل، رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأطول رحلة طيور استمرت دون توقف، بعد أن تعقَّبه باحثون أثناء تحليقه لمسافة تزيد على 12 ألف كيلومتر من ألاسكا إلى نيوزيلندا، فيما يقولون إن هذا الطائر له هيكل ديناميكي هوائي يشبه "المقاتلات النفاثة".

وفق تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فإن طائر البقويقة انطلق من جنوب غربي ألاسكا في 16 سبتمبر/أيلول، ووصل إلى خليج بالقرب من أوكلاند بعد 11 يوماً، بعد طيرانه بسرعة تصل إلى نحو 88.5 كم في الساعة.

إذ ثبَّت العلماء في الطائر الذكر، المعروف باسم 4BBRW في إشارة إلى الحلقتين الزرقاوين والحلقتين الحمراء والبيضاء المثبتة على قدميه، جهاز تتبًّع عبر الأقمار الصناعية بحجم 5 غرامات أسفل ظهره؛ لتمكينهم من تتبُّع تقدمه. 

هذا الطائر كان من ضمن أربعة طيور غادرت برفقة بعضها من السهول الطينية في ألاسكا حيث كانت تتغذى على المحار والديدان لمدة شهرين.

بإمكان ذكور البقويق مخططة الذيل، التي يتراوح وزنها القياسي بين 190 غراماً و400 غرام، مضاعفة وزنها قبل الشروع في رحلة طويلة، غير أنه بإمكانها تقليص أعضائها الداخلية؛ لتخفيف الحِمل.

وبعد مغادرتها ألاسكا، اتجهت الطيور جنوباً فوق جزر ألوشيان ثم إلى المحيط الهادئ. ويُعتقد أن الرياح الشرقية القوية التي دفعت السِّرب نحو أستراليا قد أطالت أمد الرحلة.

سجل القمر الصناعي رحلة طيران مباشرة دون توقف بطول 12.854 كيلومتراً، لكن العلماء يعتقدون أنه بعد أخذ أخطاء التقريب في الاعتبار، سيصبح طول الرحلة نحو 12.200 كيلومتر. 

كما يُقدَّر أن إجمالي زمن الرحلة كان 224 ساعة. وجديرٌ بالذكر أن أطول رحلة طيور قبل هذه الرحلة كانت بمسافة 11.680 كم وسُجلت عام 2007.

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