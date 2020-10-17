النيابة العامة تحقق في 61 قضية متنوعة

غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة 61 تحقيقاً على مستوي محافظات غزة وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل جائحة كورونا .

وبينت النيابة خلال الايجاز اليومي لطبيعة عملها أمس ان القضايا شملت 16قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ، 45 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي في حين لم يسجل اليوم اي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة او أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، عامده إلى توقيف 16متهم على مختلف القضايا المذكورة ، مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.