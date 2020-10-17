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بذكرى مقتل "زئيفي"

حماس: المقاومة قادرة على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:36

زئيفي
زئيفي

غزة- الرأي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذكرى عملية قتل الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي، التي توافق اليوم، أن المقاومة الفلسطينية قادرة في كل مرة على إرباك حسابات الاحتلال وبعثرة أوراقه وتدفيعه ثمن جرائمه.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح وصل "الرأي" اليوم السبت: "قبل تسعة عشر عاماً كان شعبنا ومقاومته أمام واحدة من محطات العمل الفدائي النوعي حينما نفذ الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القصاص العادل بقتل الوزير الصهيوني رحبعام زئيفي".

وأضاف "نفذ الرفاق هذه العملية ضمن معادلة الرأس بالرأس التي أعلن عنها الأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات ثأراً لدماء الرفيق أبو علي مصطفى".

ووجه التحية للرفاق الذين نفذوا هذا الفعل المقاوم النوعي، وتحية للرفيق الأسير القائد أحمد سعدات صاحب معادلة الثأر، وتحية كذلك لدماء الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى.

ويوافق اليوم الذكرى الـ 19 للعملية البطولية التي نفذها مقاتلو كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقتل الوزير زئيفي بسلاحٍ كاتمٍ للصوت، ردًا على اغتيال الأمين العام للجبهة آنذاك أبو علي مصطفى.

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