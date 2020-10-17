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مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون جنوب نابلس

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:10

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس - الرأي

قطع مستوطنون، اليوم السبت، نحو 30 شجرة زيتون من أراضي قريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين قطعوا نحو 30 شجرة زيتون في أراضي البلدة، تعود ملكيتها للمواطن بلال محمود رجا.

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