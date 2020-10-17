وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية محيسن: نهدف لتوحيد الجهود والسياسات الخاصة بالخدمات الصحية أوقات الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بتنظيف مصارف مياه الصرف بحي الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المقاومة قادرة على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه وكالة الرأي الفلسطينية تقرير: موجة جديدة من البناء بالمستوطنات تضرب عمق الضفة وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تطلق مشروع فحص السمع للمواليد الجدد وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خانيونس تُعقم مساجدها بالتعقيم الضبابي الكحولي وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك : تنظيم 142زيارة تفتيشية لمحال تجارية واسواق وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 61 قضية متنوعة
أخبار » انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:19

1
1

غزة-الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير،  "سلال خضار" على عائلات فقيرة في غزة.

وقال مدير المشاريع الإغاثية الشيخ أشرف قزاعر:" إن فاعل خير تبرع لصالح مشروع إطعام الطعام في قطاع غزة حيث تم تجهيز 9 أصناف من الخضار وتبكيتها وتوزيعها على 100 عائلة محتاجة في غزة وشمالها".

وأشار الى أن السلة الغذائية تكفي العائلة الواحدة لمدة 7 أيام متتالية، خاصة لمن لا يستطيع توفير الحاجيات الأساسية لأفرادها.

وشكر قزاعر أهل الخير على صدقاتهم المستمرة للفقراء في قطاع غزة، داعيا للمزيد من العطاء في ظل ازدياد نسبة الفقر والبطالة نتيجة الحصار المستمر والاغلاق الناجم عن كورونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟