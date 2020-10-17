قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

غزة-الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، "سلال خضار" على عائلات فقيرة في غزة.

وقال مدير المشاريع الإغاثية الشيخ أشرف قزاعر:" إن فاعل خير تبرع لصالح مشروع إطعام الطعام في قطاع غزة حيث تم تجهيز 9 أصناف من الخضار وتبكيتها وتوزيعها على 100 عائلة محتاجة في غزة وشمالها".

وأشار الى أن السلة الغذائية تكفي العائلة الواحدة لمدة 7 أيام متتالية، خاصة لمن لا يستطيع توفير الحاجيات الأساسية لأفرادها.

وشكر قزاعر أهل الخير على صدقاتهم المستمرة للفقراء في قطاع غزة، داعيا للمزيد من العطاء في ظل ازدياد نسبة الفقر والبطالة نتيجة الحصار المستمر والاغلاق الناجم عن كورونا.