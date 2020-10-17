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أوقفت 127 من أصحابها ومواطنين آخرين

"مباحث كورونا" تُغلق 97 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:07

غزة- الرأي

تُواصل دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت "مباحث كورونا" في تقريرها اليومي، أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 97 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وأوضحت المباحث، أنها أوقفت 72 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت إلى أنها أوقفت 55 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 34 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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