رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة، اليوم السبت، إنه لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لأول مرة منذ 52 يوماً.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (39)، محافظة نابلس (49)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (14)، محافظة رام الله والبيرة (10)، جنين (12)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (3)، طوباس (1)، طولكرم (36)، ضواحي القدس (5).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 156 حالة في المحافظات الشمالية (84 الخليل، 29 جنين، 3 طوباس، 4 سلفيت، 16 طولكرم، 20 نابلس).

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.