وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" تُغلق 97 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد تنظم 70 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية ما هي خطة الصحة بغزة لمواجهة "كورونا" بفصل الشتاء؟ وكالة الرأي الفلسطينية صرف دفعة جديدة من تبرعات "عيلة واحدة" غدًا الأحد وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية محيسن: نهدف لتوحيد الجهود والسياسات الخاصة بالخدمات الصحية أوقات الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بتنظيف مصارف مياه الصرف بحي الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المقاومة قادرة على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه وكالة الرأي الفلسطينية تقرير: موجة جديدة من البناء بالمستوطنات تضرب عمق الضفة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بإجراءات السلامة والوقاية

الأوقاف: التزام المواطنين سيحدد المسار بشأن المساجد

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، أن مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية سيحدد استمرار فتح المساجد أو إعادة إغلاقها مجدد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عادل الهور خلال حديثه لإذاعة "الرأي" السبت، إن قرار افتتاح المساجد مرفق بضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة وصادقت عليها وزارتي الداخلية والأوقاف.

وذكر الهور، أن الوزارة قامت خلال الأيام الماضية بإعادة افتتاح المساجد في ثلاث محافظات، وبعد دراسة مستفيضة لمتابعة هذه المساجد، تم رصد بعض السلبيات وتم معالجتها، لكن الصورة بشكل عام كانت إيجابية وتدفعنا للاستمرار في فتح المساجد.

وأضاف: "بخصوص محافظتي غزة والشمال، كان لدينا متابعات وقراءة للخارطة الوبائية، حتى وصلنا أخيرًا إلى إمكانية افتتاح المساجد في هاتين المنطقتين، لتوفر عناصر الأمان وهي متوفرة في المحافظات الثلاث السابقة، مع استثناء المناطق المصنفة حمراء".

وأوضح أن الوزارة أغلقت بعض المساجد في الأيام الماضية التي تكرر عدم التزامها بإجراءات السلامة، وتم إعادة افتتاحها من جديد لإعطائها فرصة جديدة من الالتزام والانضباط، مضيفا: "مدى الالتزام من المواطنين هو المعيار، فإذا التزم المصلون بإجراءات الوقاية المعلنة من الوزارة، فيستمر الفتح، أما في حال عدم الالتزام فإننا نرشد ونوجه، ثم نعطي إدارة المسجد إنذارًا، وإذا استمر الأمر على حاله يكون القرار بإغلاق المسجد".

وأشار الهور إلى وجود لجان لكل مسجد تتواصل مع لجنة الطوارئ المركزية في وزارة الأوقاف، وهي الآن تقوم بالاستعداد لاستقبال المصلين في محافظتي غزة والشمال بدءًا من فجر غدٍ الأحد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟