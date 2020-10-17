الصحة: 52% من مصابي كورونا بغزة هم من المخالطين

غزة- الرأي

قال مسؤول مراكز الحجر الصحي بوزارة الصحة في غزة معتصم صلاح، إن 52% من المصابين بفايروس كورونا هم من فئة المخالطين.

وأضاف صلاح خلال حديثه لإذاعة "الرأي" السبت، أنه تم تسجيل قرابة 22 ألف مخالط تم تطبيق الحجر المنزلي عليهم منذ انتشار الفيروس داخل قطاع غزة في 25 أغسطس الماضي.

وأكد أن الحجر الصحي الإلزامي مثّل العنوان الأهم والأمثل ضمن جهود مواجهة جائحة كورونا في القطاع.

وأشار صلاح، إلى أن الحجر الصحي استهدف كافة العائدين من الخارج، فيما تم تطبيق العزل على من ثبتت إصابته بفيروس كورونا وفق إجراءات وبروتوكولات صحية .

وأوضح أن البروتوكولات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة لتفادي المرض من بداية الجائحة في مارس الماضي، سبقت العديد من دول العالم.