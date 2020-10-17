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الاعتداء على فعالية ضد الاستيطان بالخليل المحتلة

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:46

اعتداء الاحتلال على فعالية
اعتداء الاحتلال على فعالية

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتدت قوات الاحتلال، اليوم السبت، على المشاركين في فعالية ضد الاستيطان في خربتي "الثعلة" و"ام زيتونة" بمسافر يطا جنوب الخليل المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قمعت الفعالية التي أقيمت على الطريق الالتفافي رقم 60 جنوب الخليل، واعتدت على المشاركين فيها بالضرب والشتم بألفاظ نابية، واحتجزت المسن سليمان الهذالين (75 عاما) لعدة ساعات.

وذكر منسق اللجان الوطنية "راتب الجبور"، أن هذه الفعالية تأتي رفضا لسياسة الاستيطان، وضم الأراضي لصالح توسيع المستوطنات، والتصدي لمخطط حكومة الاحتلال التي أقرت الاستيلاء على 3600 دونم في خربتي "الثعلة" و"أم زيتونة"، التي تقام على أراضيهما مستوطنات "كرمئيل" و"ماعون" و"حفات ماعون" شرق يطا.

وفا.

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