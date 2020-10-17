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"الشباب والرياضة" تشارك بلدية خان يونس لقاء حواري عن تجربتها في ظل "كورونا"

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:51

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غزة-الرأي

شاركت وزارة الشباب والرياضة في اللقاء الحواري بعنوان ( تجربة بلدية خان يونس ولجنة الطوارئ في ظل أزمة كورونا) ، الذي نفذه مركز البيت الآمن الشبابي إلكترونياً عبر تطبيق zoom.
ومثل الوزارة علاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية بالوزارة، كما شارك م. علاء الدين البطة "رئيس لجنة الطوارئ المركزية ورئيس بلدية خان يونس".
وخلال مداخلته أوضح علاء الباز أهمية المبادرات والأنشطة المتنوعة التي نفذتها المراكز الشبابية لمساندة المواطنين وتوجيه التوعية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تشرف وزارة الشباب والرياضة على هذه المبادرات والأنشطة التوعوية وتعمل مع الوزارات المعنية لتسهيل مهام المركز في ظل هذه الظروف.
وفي الختام قدم البيت الآمن الشبابي الشكر للمشاركين في اللقاء حيث أثنى المهندس علاء الدين البطة وعلاء الباز على الجهود التي يبذلها مركز البيت الآمن الشبابي.
 

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