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خلال الـ24 ساعة

الصحة برام الله: لا وفيات وتسجيل 312 إصابة بكورونا

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 04:16

الضفة المحتلة-الرأي:

كشفت وزارة الصحة برام الله عن أنه للمرة الأولى منذ 52 يوما لم يتم تسجيل وفيات بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 312 إصابة جديدة، و241 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في التقرير الوبائي، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وذكرت، أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي لم تسجل فيها وفيات منذ 52 يوما.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 156 حالة في المحافظات الشمالية (84 الخليل، 29 جنين، 3 طوباس، 4 سلفيت، 16 طولكرم، 20 نابلس)، إضافة إلى 85 حالة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (39)، محافظة نابلس (49)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (14)، محافظة رام الله والبيرة (10)، جنين (12)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (3)، طوباس (1)، طولكرم (36)، قطاع غزة (86)، ضواحي القدس (5).

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