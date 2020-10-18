"الشباب والرياضة" تفتتح المخيم الصيفي الافتراضي" مبادرون بلا حدود"

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المخيم الصيفي الإفتراضي "مبادرون بلا حدود" بمشاركة كوادر المراكز الشبابية في محافظات غزة، والذي سيعقد على مدار أسبوعين.

ويتضمن المخيم أكثر من 100 فعالية متنوعة منها ورش عمل، وحوارات وتأهيل وتدريب وعمل تطوعي وعمل إنساني بالشراكة مع المراكز الشبابية.

ويهدف المخيم الصيفي إلى صقل المهارات وتنمية القدرات للشباب، إضافة إلى ثقافة نقل المعرفة من الخبراء لبناء جيل يتسلح بأفضل المهارات والقدرات للمساهمة في مسيرة التنمية.

وألقى أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة كلمة خلال الورشة الافتتاحية للمخيم عبر تطبيق zoom تناول فيها دور الوزارة في دعم المراكز الشبابية وتعزيز الدور الوطني للشباب ومساندة المبادرات والتطوع، وأوضح محيسن أن تنفيذ المخيم يمثل فرصة للشباب لتقديم إبداعاتهم وإبراز قدراتهم في خدمة المجتمع خاصة في ظل جائحة "كورونا" والحاجة الماسة للتدخل لدعم التوعية والتثقيف في مجال الوقاية من الوباء، وتقديم مساحة جديدة للجهود الشبابية في كافة المجالات.

كما تحدث جمال العقيلي مدير عام الشباب بالوزارة أن المخيم الصيفي الافتراضي يأتي هذا العام بشكل استثنائي غير اعتيادي، تماشياً مع التدابير الاحترازية في ظل أزمة وباء "كورونا"، حيث سيتم تقديم الورش والجلسات الحوارية عن بُعد، بهدف تحفيز قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم لبناء نماذج من المبدعين قادرين على تحمل مسؤولياتهم الوطنية والنهوض بواقع المراكز الشبابية.

وأضاف العقيلي يمثل المخيم الصيفي فرصة للشباب في المراكز الشبابية لاستثمار أوقاتهم و اكتساب الخبرة والمهارات، وإثراء رصيدهم المعرفي تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة من خلال شراكات تطوّر مهارات المجتمع.

وأوضح بلال الشاعر مدير المخيم الصيفي أن الورشة الافتتاحية أسفرت عن تحديد مسارات الأنشطة التي سيركز عليها المخيم وهي التأهيل والتدريب، والعمل التطوعي، والعمل الإنساني، وإطلاق الحوارات وعقد اللقاءات مع صناع القرار.

وقال الشاعر أن المراكز الشبابية ستعمل على عقد أكثر من 100 فعالية ومنها استضافة شخصيات وطنية لمناقشة حلول حول التحديات المجتمعية.

وورش عمل توعية في التثقيف الصحي وسبل الوقاية من وباء "كورونا"،

وتنفيذ مبادرات تطوعية رقمية وايضا وجاهية افتراضية.

ومن جانبه ذكر علاء الباز مدير دائرة الإتحادات والمراكز الشبابية أن المخيم سيمثل حاضنة للأنشطة المميزة والمبادرات النوعية التي ينفذها الشباب في كافة المحافظات، وقال الباز:" سنقدم كل الدعم لهذه الفعاليات ونشارك من خلال طواقم الوزارة في إنجاح هذا الجهد، وصولا لتقديم صورة مميزة عن دور مراكزنا الشبابية التي لم تتوقف العمل في أصعب الظروف".

وذكر خالد بحور مدير دائرة العمل التطوعي بالوزارة بأن برنامج المخيم يركز على اكتساب المهارات الابداعية في مجالات عدة أبرزها: التأهيل والتدريب، التوعية، والعمل التطوعي، والعمل الإنساني حيث تعمل هذه المجالات على تطوير أفكار الشباب كما تثري خبراتهم ومعارفهم.

يذكر أنه يشارك في المخيم ٢٨ مركزا شبابيا بإشراف الإدارة العامة للشباب بالوزارة.